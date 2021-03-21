Rakuten Monkeys迎接新球季到來，球場美食企劃三部曲，首部曲各品牌升級萬國美食博覽會，二部曲全面提供「甘蔗吸管」往環保綠能邁進，三部曲推出球場美食促進大使「樂天Food Angels」，繼東北金鷲Angels、Rakuten Girls之後，專為球場美食推廣再組美人Team，美食好香！

3月23日開幕戰起，球迷朋友可以一次享受二家米其林星級美食，港式美食天王「添好運」與來自新加坡的米其林一星美食「了凡油雞」聯袂登場，更多的飲料、啤酒就要由「樂天Food Angels」推薦給大家！

「樂天Food Angels」 首波Fish、Lisa、Angel、Honey等四位販促大使協助美食街各品牌主動出擊、規劃流動式餐車美食為各家品牌販促銷售，罐裝飲料、酒水、盒裝飲料綜合推廣！

「樂天Food Angels」開幕期間將為固定區域設餐車為大家服務，桃猿球場美食一棒接一棒，「樂天Food Angels」一位接一位推廣Rakuten Monkeys的美食用心，一致團結餵飽肚子，樂情享受絕對不錯過！

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