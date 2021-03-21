上海市衛健委今天指有一名在台工作的陸籍人士，17日從台灣出發入境上海，在隔離期間出現症狀，20日確診。這是上海第5例從台灣來的確診個案。中央流行疫情中心發言人莊人祥表示，目前已連繫對岸但對方尚未回覆，並統計從去年疫情爆發至今，台灣已輸出60例確診到大陸、菲律賓、日本、越南等國。

上海市衛健委今早通報3月20日的4例確診個案中，其中一例來自台灣，為一名大陸籍人士，在台灣工作，自台灣地區出發，於3月17日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。為第5例台灣輸出的上海確診病例。

對此，莊人祥表示，今天上午已透過大陸窗口，希望取得這名在上海確診案例的資料，不過對方尚未回覆。莊人祥也指出，從去年到現在共有60例台灣輸出的個案，但至今這60案都沒看到對台灣疫情有影響。

(中時 )