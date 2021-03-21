瑞典31歲知名超模艾爾莎霍斯克(Elsa Hosk)，過去曾是「維密天使」成員之一而打開知名度。2月份剛誕下一女的她，近日在個人社群媒體上曬出「超真實產後身材」，吸引網友熱烈討論。

艾爾莎霍斯克自從去年宣布懷孕，加上疫情的影響，便減少工作量，在家中專心待產，她也經常透過IG分享產後的狀況，及前衛的「孕婦穿搭」，受到大批媽媽粉絲的喜愛，IG吸引超過644萬人追蹤。

今年2月，艾爾莎霍斯克也順利生下女兒，相隔1個月便在個人IG上曬出自拍照，感謝「身體」9個多月來的努力。只見她穿著成套的白色內衣褲，並將牛仔褲的褲頭打開，大膽秀出結實的腹肌曲線及凹凸有致的身材，超狂的產後身材令網友們驚艷不已，紛紛留言「妳真的生過小孩？」、「妳的身材太完美了」、「天哪！妳到底怎麼做到剛生完小孩還能維持這麼好的身材」、「妳真的是位超級辣媽」，吸引超過16萬人按讚。

艾爾莎霍斯克擁有空靈容貌與177cm的高䠷身材，就學時曾加入學校的女子籃球隊，後來因亮麗的外表被星探挖掘，並受到多本雜誌青睞而漸漸轉往模特兒界發展，隨後成為知名內衣品牌「維多利亞的秘密天使」（Victoria's Secret Angels）成員之一，成功在伸展台上打開知名度。

(中時新聞網)