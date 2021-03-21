為了建立更緊密的社會安全網，新竹縣政府因應警政轄區分局，成立5個社會福利服務中心，目前竹北、竹東、新埔以對外提供服務，新湖尚在尋覓合適場地，暫與新埔聯合辦公，橫山鄉社福中心則在裝修，預計再增加473萬元經費，可望於年中開放服務，提供第一線福利服務窗口。

新竹縣長楊文科表示，家庭是最好的避風港，但少部分家庭面臨失業、生病、酗酒、吸毒或遭逢急難或重大意外，卻成為壓力鍋，隨時瀕臨破碎，無法提供良好環境，讓孩子健康成長。

有鑑於此，新竹縣政府配合中央政策，規畫以「家庭為中心、以社區為基礎」的社會福利服務中心，提供弱勢家庭整合性服務，預防並協助處理家庭危機，增加家庭因應問題的能力。

楊文科表示，縣府先成立竹北、竹東、新埔社福中心，共投入553萬元修繕經費，分別於2015、2016、2019年開始服務，內容包含經濟困擾、托育、養老等照顧問題的社會福利諮詢，透過個案管理服務模式，整合社會資源，關懷弱勢家庭，同時也提供親子活動、親職技巧諮詢、團體輔導等，提升家庭功能，並連結社區的社會福利資源，整合、分配、轉介給需要的民眾及家庭。

新竹縣政府社會處長李國祿也表示，若全民都能一起雞婆，發現身旁的兒紹、老人、身心障礙者有遭受身體、性別、精神暴力等不當對待，或是家庭經濟陷入難關，以及其他福利需求等，也可上「社會安全網關懷e起來平台」通報。

(中時 )