台東魯凱族刺繡工藝家羅美玉作品具曾榮獲地方美展、國家工藝獎等多項獎項。台東縣長饒慶鈴21日至卑南鄉東興村羅美玉家中祝賀。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東魯凱族刺繡工藝家羅美玉作品具曾榮獲地方美展、國家工藝獎等多項獎項。台東縣長饒慶鈴21日至卑南鄉東興村羅美玉家中祝賀。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東魯凱族刺繡工藝家羅美玉（右）作品具曾榮獲地方美展、國家工藝獎等多項獎項。台東縣長饒慶鈴（左）21日至卑南鄉東興村羅美玉家中祝賀。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東魯凱族刺繡工藝家羅美玉（右三）作品具曾榮獲地方美展、國家工藝獎等多項獎項。台東縣長饒慶鈴（右二）21日至卑南鄉東興村羅美玉家中祝賀。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東魯凱族刺繡工藝家羅美玉擅長以刺繡技法描述魯凱族傳說故事，並結合基督信仰進行創作，作品具曾榮獲地方美展、國家工藝獎等多項獎項。台東縣長饒慶鈴21日至卑南鄉東興村羅美玉家中祝賀及表彰其對傳統工藝魯凱族刺繡的傳承貢獻，饒慶鈴表示，她是全台25名入選者中，唯一具有原住民身分入選者，實為台東之光。

羅美玉從事刺繡逾30年，並藉此撫養多名子女長大，早年忙於教學，後期則注重對於傳統文化保存，其中最受其珍視的是以魯凱族圖騰為基底的族譜，她將祖先、家人名字刺在繡布上，被譽為「將族譜繡活了」。此外，她也是虔誠的基督徒，因此創作出不少受基督感召的作品。

「我的許多創作靈感來自於睡夢中神給的啟示」羅表示，創作靈感來自於神。她也說，遇到生活的困頓，堅定的信仰是她最大的生命原動力；未來將持續傳承魯凱族刺繡文化，並希望能將此技藝教授給下一代族人。

縣府文化處指出，羅美玉的作品具有豐富的文化內涵及故事性，榮獲「第六屆台灣工藝之家」，是經地方提出86位傑出工藝師，再由文化部工藝中心進行複審、實地訪視及決審，歷經4關卡嚴格評選後，產生25名新科入選者，獲此殊榮實屬難能可貴。縣府已於2019年依文資法登錄公告羅為台東縣傳統工藝 「魯凱族（達魯瑪克部落）傳統刺繡」保存者。

饒慶鈴強調，未來將藉由台灣工藝之家工作室的參觀、技術傳習，使工藝與觀光產業結合，整合文化觀光旅遊資源，成為台東的工藝文化據點之一。羅美玉老師也成為此工作中的關鍵人物，希望達魯瑪克部落文化復興，成為台東驕傲的名片，能與世界旅客分享自己的文化。

(中時 )