西濱車禍重傷根男送醫

預拌混凝土車駕駛在員警陪同下現身東海火葬場，對記者追問事發經過，他全程不發一語。（王文吉攝）

根家大伯求生意志薄弱，曾交待醫護「如果太嚴重，就不要救我」，搶救一夜過後撒手人寰。（民眾提供／王文吉台中傳真）

西濱快速道路台中清水段火燒車造成2死1重傷，17歲根女及2歲外甥燒死車內，唯一倖存的大伯父因嚴重燒燙傷，併發多重器官衰竭，院方搶救一夜後，21日中午12點59分宣告不治。檢方今日中午會同法醫、家屬前往東海火葬場相驗遺體，死者父母看到摯愛親人燒成焦黑，忍不住痛哭失聲，令人鼻酸。

預拌混凝土車46歲林姓駕駛11時許在員警陪同下現身東海火葬場，對記者追問事發經過，他全程不發一語快速進入檢察官辦公室。死者父母中午12時30分在禮儀社人黑色傘海包圍下到場，2人神情哀戚、紅著眼眶，不願多談。

死者父母進入遺體冷凍室認屍，看到17歲愛女及2歲孫子燒成焦黑，當場痛哭失聲。禮儀社人員轉述家屬心情說，他們遭遇此事很難過，心很痛，不願受訪，請外界不要打擾。

檢察官相驗後受訪表示，今日會同家屬、法醫完成遺體相驗，肇事原因會進一步釐清。至於紅色自小客車駕駛是誰？為何突然停車？預拌混凝土車是否車速過快？檢察官均未多作回應，僅表示會進一步調查釐清，再由新聞發言人對外說明。

檢警相驗遺體後不久，傳來噩耗，這起火燒車唯一倖存的54歲根家大伯傷勢惡化，併發多重器官衰竭，院方在中午12點59分宣告不治。醫護人員表示，根家大伯求生意志薄弱，到院時意識清楚，全身燙傷高達70％至80％的2到3度燙傷，曾交待「如果太嚴重，就不要救我」，搶救一夜過後仍回天乏術。

苗栗南庄賽夏族根家不到一個月接連遭遇2起重大車禍，先是許姓女婿、么孫喪命，昨火燒車帶走次女及長孫，今日大伯宣告不治，前後共奪走5名親友性命，令人鼻酸。

(中時 )