資深媒體人陳文茜罹患肺腺癌後，健康狀況逐漸亮起紅燈，日前談及身體狀況時，不免感嘆：「我還能活十年嗎？」不過近來透露錄節目前，髮型師幫她整理頭髮時驚呼：「為什麼突然間冒出這麼多白髪」，她也悲痛透露背後原因，讓人聽了相當不捨。

陳文茜透露近來一夕白髮，連髮型設計師看了都驚呼不已，她無奈表示：「有些壓抑的情緒，在別的地方，毫不遮掩地顕現」，揭露背後原因與她的14歲愛犬「饅頭」有關，近來愛犬肝臟指數飆升至近6000，罹患胰臟炎更使牠痛苦不已，因此只得住院治療，不過病況比三十多天前剛發病時還糟，這也讓陳文茜擔憂不已，不過有鑑於命運無常且充滿戲劇性，加上已有最好醫院的最好醫師照顧，其餘的只能交給老天決定，但她也透露：「必要時人必須放手」，似乎已做好最壞準備的打算。

陳文茜近來即將迎接63歲生日，電視台高層及團隊不僅在棚內為她過生日，還費盡心思準備了花及蛋糕，背後得到這麼多支持，讓她坦言感到相當欣慰，心中也有深深的感恩，卻仍舊有藏不住的痛楚，不禁無奈表示：「人畢竟是感情動物，再多修為，我平靜的表面，仍然隱藏著深刻的椎心之痛，白了髪，紅了眼眶，這就是人面對現實必然的反應。」

最後她也語重心長表示：「感恩所有的工作團隊，感謝我的老東家，我的饅頭，深夜，起風了，我好想念你。」讓粉絲大表心疼及不捨，紛紛留言打氣：「無論最後結果如何，相信一切都是最好的安排」、「深情總免不了寂苦，只能勇敢面對」、「生命的功課是無法代勞的，只能陪伴」。

(中時新聞網)