新北市長侯友宜明天上午將到亞東醫院視察第一線醫護人員施打AZ疫苗狀況，他今天表示，新北市目前配發到3800劑，數量仍不足。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，新北市醫護人員有意願施打疫苗的不到3800人，因此疫情中心配發的疫苗已足夠。

侯友宜今天上午到永和國小參與校園生態植樹計畫活動，他接受媒體採訪時表示，，新北市目前配發到3800劑疫苗，雖然醫護同仁施打意願不是很高，只有24％、但也將近5000人，他認為疫情中心配發給新北市的疫苗還不夠。

為鼓勵醫護人員接種疫苗，亞東醫院將在22日舉辦疫苗接種的媒體說明會，成為台灣首家施打的接種據點。新北市侯友宜市長、衛生局長等人也將到場關心醫護人員施打狀況。

亞東醫院邱冠明副院長身兼帶領重症治療葉克膜團隊，因視防疫同作戰，為維持亞東重症醫療能量，亦將率領COVID-19疫苗醫療專家小組接受疫苗施打，藉此號召同仁共襄盛舉。

亞東醫院首日施打同仁從副院長、感控中心主任、重症部主任到急診醫師、病房呼吸治療師、護理師等，皆踴躍於3月22日接種。

莊人祥感謝侯友宜支持醫護人員打疫苗，並願意明天一早到亞東醫院視察接種狀況。不過他也說，目前配下去的疫苗，是根據3月16日跟各醫院縣市調查資料，新北市有意願接種疫苗的護理人員有4929人，而配給新北市3800的劑量，是根據目前新北市有4家合約院所，當中有意願接種的人數就大約只3800人，甚至更少。

莊人祥進一步指出，只要新北市衛生局有分配好，這4家醫院（馬偕、台北慈濟、亞東及雙和醫院）的醫護人員要施打疫苗，疫情中心就會按照分配數給這些醫院，並沒有不夠。此外，新北市還有另外13家非合約接種醫院。

(中時 )