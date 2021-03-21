民進黨立委王定宇18日在接受廣播節目專訪，談到租屋風波，澄清與同黨發言人顏若芳的關係就是「房客和房東」，更稱讚顏個性大喇喇，就像哥兒們一樣，哪怕要繞路，也會願意幫忙載一些人，搭過顏若芳便車的男性政治工作者很多。對此，國民黨台北市議員鍾沛君表示，顏若芳是一個未出嫁的女性，王定宇說法很傷顏的形象，「非常要不得」。

對於王定宇稱顏若芳是哥兒們，鍾沛君19日在政論節目《少康戰情室》上表示，她聽完感覺很不舒服，不覺得女生會喜歡這樣的形容詞，再來，王定宇更稱顏若芳載過的男性政治人物比比皆是，只能說如此形容真的非常要不得，王定宇為了脫身，把顏若芳扯到更下面的深淵，這種說法對於一個未婚女性的形象來說很傷。

鍾沛君稱，王家方面，目前都只有王定宇的說法，王的太太李淑吟的真實想法還有態度都是王說了算，作為政治人物的配偶可能有很多的不得已，但在這個事件中，李淑吟也是深受委屈。

同台的資深媒體人尹乃菁直言，王在廣播節目上自爆大學時代和綠委何欣純一起分租房子的事情，讓何非常不滿自己被無端捲入風波，跳出來反批王「說100個謊，還是沒辦法圓最初說法，是最糟的事。」當何欣純這樣回應後，王定宇竟然怨何欣純下手太重，還傳簡訊騷擾，她認為，王被何砲轟後，乖乖閉嘴就好，怎會是不道歉不閉嘴，還怪人家沒有挺自己，這種態度真的很惡劣。

(中時新聞網)