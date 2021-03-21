西濱快速道路台中清水段火燒車造成2死1重傷，17歲根女及2歲外甥燒死車內，唯一倖存的大伯父因嚴重燒燙傷，併發多重器官衰竭，院方搶救一夜後，21日中午12點59分宣告不治。市長盧秀燕前往向往生者致上哀悼，並慰問家屬致發慰問金；更緊握家屬的手給予擁抱，盼家屬一定要堅強起來。

台中市政府表示，西濱快速道路昨日發生一起嚴重車禍，一輛小客車起火燃燒最後造成3死，詳細肇事原因待警方調查釐清中。

對於這起不幸意外，盧秀燕向往生者致上哀悼，今日前往慰問家屬，並致發慰問金。她更緊握家屬的手，給予擁抱，盼家屬一定要堅強起來。因病患與往生者設籍苗栗，社會局已聯繫上苗栗縣政府社會處共同啟動關懷機制，協助家屬度過難關。

社會局指出，因根姓女子上月也遭遇車禍，目前仍住院，又面臨先後失去家屬的打擊，盧市長指示社會局盡力協助，連結醫院提供根姓女子心理關懷等創傷治療；如家屬因照顧及辦理後續事宜需暫住台中市旅館，台中市政府也會協助。

社會局強調，另對於家屬提出法律諮詢、保險諮詢、事故求償、理賠保險申請、急難救助等訴求，社會局也將會同苗栗縣政府社會處協助各項福利資源。檢方今日中午會同法醫、家屬前往東海火葬場相驗遺體，死者父母看到摯愛親人燒成焦黑，忍不住痛哭失聲，令人鼻酸。

(中時 )