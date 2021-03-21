老虎伍茲(Tiger Woods)出車禍之後仍不得安寧，根據英媒《太陽報》爆料，有兩位他以前的情婦潔米(Jamie Jungers)、瑞秋(Rachel Uchitel)準備寫書詳述她們與老虎的外遇情史。45歲的伍茲今年2月底在洛杉磯開車自撞翻覆，右腳踝複雜性骨折，職業高球生涯岌岌可危。

Tiger Woods' ex Jamie Jungers allegedly found near death in drug den.https://t.co/Fxmt54956u pic.twitter.com/TNgYdpIqpt — Access (@accessonline) November 14, 2018

潔米今年38歲，她2004年認識伍茲，當時伍茲才剛和瑞典模特兒艾琳(Elin Nordegren)結婚。潔米告訴《太陽報》說伍茲的婚姻只是煙霧彈而已，交往之初伍茲沒告訴她結婚的事，直到有一天潔米在伍茲家裡收到快遞寄來的結婚照，她訝異地去詢問，伍茲若無其事地說：「對啊，我結婚了。」

根據潔米的看法，伍茲把婚姻當成一種結盟關係，他需要一位體面獨立的妻子維護自己的公眾形象。艾琳時常會前往家鄉瑞典居住，伍茲就趁機每周招待潔米來家裡，兩人十分親密。甚至伍茲的父親去世，也是潔米陪伴著伍茲熬過那段時間。「失去父親讓伍茲極度痛苦，我認為他從此變了一個人。」

至於瑞秋就更有名了，她是2009年感恩節伍茲遭到艾琳揮桿打斷牙齒的導火線。當時伍茲吃安眠藥入睡，艾琳從伍茲的手機看到他寫給瑞秋的情話，當下傳訊給瑞秋攤牌。艾琳最終勃然大怒，伍茲嚇醒之後奪門而出，逃上車自撞消防栓受傷。

潔米向《太陽報》表示，這時候出書並不是要落井下石，因為她過去深愛著伍茲，即使是現在她仍然很關心伍茲，對於伍茲出事也有同理心(潔米幾年前差點因藥癮而喪命)。「我的書已經準備出版了，我相信伍茲也會好奇我寫了什麼。」☆中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時新聞網)