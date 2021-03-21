國際扶輪3462地區第四屆年會，21日在台中盛大登場，台中市長盧秀燕應邀出席，受到社員熱烈歡迎，紛紛要求合照。（馮惠宜攝）

國際扶輪3462地區第四屆年會，21日在台中盛大登場，今年一共有來自中彰投地區、66社、超過2000位扶輪社友及寶眷熱情參與；台中市長盧秀燕特別到場致意，她特別表示自己是以內輪（眷屬）身份參加，感謝各社持續關心並且以實際行動幫助偏鄉教育資源，協助弱勢。

去年因受疫情影響，3462地區開創先例，將一年一度最重要的年會改為線上年會，今年疫情趨緩，得以舉行實體年會，同時並配合政府防疫措施，嚴格執行實名制登錄及體溫量測，參與人員並全程戴上口罩，現場口罩萬紫千紅，形成活動另一個特色。

盧秀燕也應邀與會，盧秀燕說，因為她的先生是社友，是用「回家」的心情、以「內輪」(社員眷屬）的身分參加。她肯定扶輪社，今年雖因疫情趨緩恢復實體年會，但配合政府防疫措施，嚴格執行實名登記及量測體溫，參與人員全程戴上口罩。

盧秀燕也感謝每位社友，在事業繁忙之餘熱心公益，愛心沒有因為疫情而停歇，也感謝扶輪社與市府合作攜手做公益，期盼未來持續給予市府團隊鞭策與指導，讓市政持續創新、穩定成長。

今年國際扶輪的年度主題是「扶輪打開機會」，3462地區總監葉惟堯表示，雖然全球都受到新冠肺炎影響，造成各行各業不同程度的衝擊，但也因為疫情為扶輪人帶來更多學習的機會，除了企業學習讓經營更彈性，用不同的方式讓世界看見台灣，更在對抗疫情的過程，學習謙卑，把更多的時間關懷台灣這塊土地。

在場地周邊並有近30個友誼商店，展示扶輪社友的各項商品。國際扶輪社長代表黃慶淵表示，由於疫情關係，許多過去經常出國在海外打拼的企業負責人，今年很難得的都留在國內，社友們利用今天共聚一堂，共同關心扶輪社會公益，也交換產業心得，期待國際疫情趨緩時，再為台灣經濟創造另一波奇蹟。

(中時 )