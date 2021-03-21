台中大肚區19日晚上舉行一場「送肉粽」除煞儀式，將往生者輕生處的繩索，送往溪口火化放流，籲生人迴避、緊閉門窗，但一名外送員卻在儀式當天被惡質顧客捉弄，送飲料到該場所，到現場才被法會人員告知該處在送煞，被嚇得不輕，隔天一早衝去收驚，他透露現況，表示從19日以後頭痛到現在，收驚也沒用。

當地里長提前幾日就張貼公告，提醒大家當天迴避，卻有人故意訂飲料害外送員。（圖／翻攝自外送員奇聞軼事）

該名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」指出，19日晚間收到一筆飲料訂單，指定送到台中大肚區中沙路，抵達目的地才知地址就是送肉粽現場，當時禮儀社的人在進行儀式，附近完全沒有人，家家戶戶門窗緊閉，害怕撞見送煞隊伍，外送員也被禮儀社人員擋下，要他快迴避，而飲料也沒人領，細看顧客姓名，竟叫做「好吃喔肉」，讓他大罵太白目、素養太差。

一名顧客為惡搞外送員，將目的地填在「送肉粽儀式現場」。（圖／翻攝自外送員奇聞軼事）

據《東森新聞》報導，該外送員男子表示，這訂單只叫一杯20元飲料，懷疑是用優惠券故意下單惡搞外送員，而他自從送飲料至「送肉粽」現場之後，到現在還是很毛，回家更是頭痛不斷，收驚過一次沒什麼效果，還要再去收驚一次。他說，自己剛被裁員，跑外送一個月就遇到這種衰事，雖然有拿到46元外送費，但被「送肉粽」嚇到至今都還沒回過神，不停胡思亂想。

對此，主辦法事的葬儀社回應，已經確認過當時沒人叫外送，直呼這種惡作劇真的太可惡，外送平台也表示，會調查該訂餐用戶的帳號，若有違規不排除停權處分。

「送肉粽」儀式源於鹿港人尊重自縊亡者，把用細繩綁的「肉粽」為暗喻，將除煞儀式稱為「送肉粽」，送走輕生者留下的煞氣，讓社區恢復平靜。儀式前幾日會先公告路線，呼籲附近鄰居迴避送煞隊伍，緊閉門窗。若來不及閃避，可以面向民宅迴避，默念「阿彌陀佛」等，避免眼神直視送煞隊伍。

(中時新聞網)