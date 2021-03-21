台北市行義童軍謝凱庭同學去年12月29日在捷運龍山寺站因有乘客發生倒地後失去心跳呼吸情形，與救護人員合作實施CPR，成功挽救乘客的生命，他今天獲教育部長、中華民國童軍總會榮譽理事長潘文忠頒發仁愛榮譽章嘉許。

教育部委託中華民國童軍總會今天辦理「中華民國童軍成立110年暨童軍節慶祝大會活動」，邀請會長蔡英文總統、榮譽理事長潘文忠、理事長林右昌（現基隆市長）與來自全國各直轄市、縣(市)政府童軍代表齊聚陽明山童軍露營場遊憩區共同慶祝，以童軍歷史文物展、童軍技能展示觀摩呈現歷年成果。

今天的活動由林右昌主持，包括慶祝大會、陽明山童軍露營場遊憩區歷史展、童軍技能展示觀摩活動如三腳瞭望臺、四腳瞭望臺、童軍營藝工程和墩橋，以及營藝工程包括營帳搭設、料理臺、餐桌、高架灶等形成童軍露營小隊營區。

今天並特別安排海童軍旗桿架設，一來配合政府向海政策推展海童軍運動，二來擴充童軍運動活動領域，除了山野露營訓練活動外，並擴充童軍水域活動，同時與各國海童軍運動接軌，兼具傳統及創新元素。

會中並頒發各類獎章、國花章得獎童軍代表獎狀及各直轄市、縣(市)政府績優團代表錦旗，場面隆重。

蔡英文、潘文忠及林右昌除應幼童軍邀請，進入童軍營區品嚐小童軍以在地實做方式製作蛇餅，也參觀童軍以就地取材概念運用台灣出產的竹子搭建墩橋並上墩橋瞭解功能，藉由在地實做呈現童軍團隊合作精神與營藝工程製作實力。

教育部強調透過童軍教育及戶外教育課程活動，讓學生從「做中學」過程，能夠認識自我、訓練解決問題能力、發揮服務精神，在體驗學習培養責任感、團隊合作和領導能力，正是108課綱所揭示「自發、互動、共好」的精神。

(中時 )