國師唐綺陽於官方頻道分享3/22～3/28星座運勢，三月快要過完了，太陽和金星進入牡羊，帶來蠢蠢欲動的感覺，計畫開展、想要自我突破、想要變美的能量都很強。水海入相當中，本周注重身心靈，還會想要找出真相、戳破謊言，所以本周謊言被揭穿的機率特別高，無論是我們戳破別人、或別人戳破我們，都有可能。3/26周五日金合相，對金星來說是好事一樁，我們的價值會被看見，對金星守護的金牛、天秤來說也是一件好事，容易被人看見。

重要星象：日金進牡羊開創度數，水海入相中，日金合相

日金進牡羊開創度數，有想要展開新計畫及自我突破的想法，更加關注自己，想要變得更美，注意頭和臉部等狀態。在急於變化的能量中，要多點耐心、包容他人。水海入相中，注重身心靈的追求，渴望探求真相、揭穿謊言。周五日金合相，平時的鍛練與貢獻，個人的價值被看見，金牛座、天秤座的優點容易受到注意。

【工作注意：巨蟹、獅子、處女、雙魚】

巨蟹：與熟悉的夥伴工作更加分

獅子：在細節上多琢磨，能達成完美效果

處女：工作成果被褒獎，有許多好機會

雙魚：有過勞跡象，責任分擔出去比較好

【桃花注意：金牛、雙子、天蠍、水瓶】

金牛：優點容易被看見，能輕易擄獲人心

雙子：展現可愛的一面，桃花能有所斬獲

天蠍：感情上反求諸己，仔細判斷合適與否

水瓶：與對方互相支援，充滿感激與感動

【財運注意：天秤、魔羯】

天秤：不宜有大動作，穩健路線比較好

魔羯：工作雖然辛苦，但報酬很有收穫

【健康注意：白羊、射手】

白羊：別矯枉過正太固執，反而不健康

射手：當心肢體扭傷，或撞到東西

唐綺陽於官方頻道分享3/22～3/28星座運勢

(中時新聞網)