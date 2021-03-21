西濱快速道路台中清水段20日發生2死1重傷車禍，17歲根姓女子及2歲外甥燒死車內，駕駛根男則全身80%燒傷送醫後，21日傷重不治。其中根女的姊姊上月才因車禍痛失丈夫與大兒子，如今又失去妹妹、小兒子與大伯父，2個月內共5親人喪命；民俗專家表示，需舉辦「送空棺」和「送火神」儀式化煞，才能扭轉根姓一家人運勢。

據《三立新聞網》報導，民俗專家蒲清峰推測，根女姐姐在上月辦丈夫與大兒子的喪禮時可能沖煞，或是出殯、火化時沒有擇日進行，導致後續引發的禍端不斷、影響家運；依照民間習俗，1年中2名親人往生，就需在最後一場出殯時進行「祭空棺儀式」，紮稻草人放進棺材辦喪事，送走厄運、化解三喪煞，避免再有喪事發生。

民俗專家表示，根女1家1個月內面臨5親人離世，需舉辦「送空棺」和「送火神」儀式化煞。（摘自臉書台中踢爆網）

此外，蒲清峰提到由於根女與2歲外甥葬身火窟，必須另外舉行「送火神」儀式，要請法師在火爐開案、壓符，藉此請來火神後，再由2位男丁拿竹竿把火爐架起來，送到水邊使得「火止於水」，徹底把楣運送走，逆轉根姓一家人的運勢。

死者家屬進入遺體冷涷室內認屍，看到摯愛親人燒成焦黑，忍不住痛哭失聲。（王文吉攝）

西濱快速道路台中清水段火燒車造成2死1重傷，17歲根女及2歲外甥燒死車內，唯一倖存的大伯父因嚴重燒燙傷，併發多重器官衰竭，院方搶救一夜後，21日中午12點59分宣告不治。檢方今日中午會同法醫、家屬前往東海火葬場相驗遺體，死者父母看到摯愛親人燒成焦黑，忍不住痛哭失聲，令人鼻酸。

(中時新聞網)