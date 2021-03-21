樂天桃猿下勾投手張喜凱昨日對上富邦悍將，5.2局飆出7次三振好投拿到生涯首勝，他期待自己能成為「台灣新一代潛水艇」，其中富邦悍將強打高國輝個人就吞3K，今日賽前高國輝給予這名年輕投手肯定，直說下勾投手球不好打，「球像從地上飛起來。」

高國輝在職棒闖蕩多年，但他也沒有太多對戰下勾投手的經驗，「過去只有對過廖于誠，是在88水災義演賽，也是十多前年了，這中間只有碰過低肩側投。」

「像他（張喜凱）這樣下勾投手很少見，我希望他好好努力，可以成為下一個王牌。」高國輝表示過去曾在熱身賽對決過張喜凱一次，昨日第2度碰到他吞下3K，還需要調整攻擊策略，「打擊很看重節奏跟攻擊Timing，喜凱投球有點像快投，所以遇到他打擊節奏需要調整，畢竟打者節奏被破壞就不容易攻擊。」

從打擊區看張喜凱投球是怎樣的視角？高國輝笑說「球像從地上飛起來。」不過高國輝也點出，對於像他這樣的下勾投手來說，球場的高低會影響很大，「如果投手丘很平，打者容易看到投球出手角度，這樣他的優勢就沒了，但如果投手丘是有角度的，他會比較有優勢。」

(中時 )