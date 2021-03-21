CNN報導，美國總統川普下台後，心愛的超豪華私人客機波音757就被閒置在紐約機場，引擎還故障、缺少零件。

曾是美國前總統川普財富象徵的超豪華私人客機波音757現在竟被閒置在潮濕的紐約機場，而且放任零件故障、沒有修理，航空專家指出，這架波音757客機的維修費高昂，對川普來說可能造成不小財務負擔。

Former President Donald Trump’s gold-plated Boeing 757 was once his crown jewel, but today it sits idle at a sleepy airport. Its return to the skies could cost hundreds of thousands of dollars. https://t.co/1iCeNP0EUE — CNN (@CNN) March 19, 2021

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普於2010年向已故美國微軟公司共同創辦人艾倫（Paul Allen）購買這架當時機齡已達20年的波音757客機，從此這架私人客機就成為川普最愛的寶貝以及財富象徵。

這架波音757大型客機機身全黑，側面印有大大的「川普」姓氏字樣，川普搭乘它前往造勢會場、帶著VIP乘客出遊，還會拍攝一系列照片炫耀裡頭配備的客製化米色皮革座椅、鍍金浴室、鑲了24K黃金的安全帶等。

川普對上機的乘客、能坐在哪裡、在機上的活動範圍等也相當挑剔，2015年宣布參選美國總統大選前，川普邀請部份記者上機召開記者會，之後卻砲轟這些記者弄亂了他的寶貝，他抱怨其中一名男記者的攝影機太靠近機艙天花板，稱如果天花板被弄壞了，等於他一天也被毀了。後來另一名記者也將設備放在機上一張特別設計的桃花心木茶几上，他也對此不滿。

川普的超豪華私人客機波音757。

不過CNN報導，現在這架川普寶貝竟被閒置在紐約橘郡（Orange County）的小機場內，而且其中一顆引擎缺少零件，另一顆則用塑膠套包起來。

根據飛航紀錄，這架波音757客機自川普於1月中下旬卸任總統職位以來就沒有飛行過，這段時間川普反而較常以較小型的賽斯納750 Citation X（Cessna 750 Citation X）商用客機代步，前白宮官員透露，這架賽斯納750 Citation X商用客機不是川普的最愛，裝備較不豪華，機身也沒有川普字樣。

川普讓波音757閒置在潮濕的紐約機場，讓航空專家相當困惑，他們說，只需要幾個小時的航程，就能讓波音757停放在比較溫暖、乾燥的地區，他們解釋，雪、雨、潮濕的氣候會導致機身、引擎金屬腐蝕，金屬腐蝕的狀況難以偵測，但嚴重的話卻可能造成災難性後果，他們說通常大型飛機都會停放在西南部的沙漠地區，乾燥的氣候幾乎不會有金屬腐蝕的問題。

儘管被川普打造成奢華寶貝，但這架波音757實際上是個錢坑，在川普購入之前，這座客機90年代在墨西哥以商用客機的形式服役，它已經過了巔峰時刻，機械性能不斷下降，停泊費用高得離譜，每一次升空更是所費不貲，川普前朝官員透露，「飛那玩意兒超貴。」

CNN航空分析師蘇西（David Soucie）指出，波音757每飛一趟約耗費1.5萬至1.8萬美元（約新台幣42.6萬元至51萬元），不過那是指能飛的狀態，一名上周才看到這架波音757的暱名駕駛形容，川普的這架寶貝根本還沒準備好重返天空。

蘇西指出，波音757機型使用的是舊式引擎，零件的取得已經成為挑戰，所以營運成本也飆升，隨著更具成本效益的機型問世，現在多數航空公司都已經汰換掉757機型。

波音757機型使用的是勞斯萊斯RB211型（Rolls-Royce RB211）發動機，蘇西說，現在看來川普的私人客機至少有一座引擎需要大修，光是一座引擎的維修費就動輒6位數，如果磨損嚴重，換一顆全新的引擎可能要花費100萬美元（約新台幣2,840萬元）。

CNN指出，高昂的維修費用可能是川普至今讓波音757閒置在紐約機場的原因，因為以他目前的財務狀況，可能根本負擔不起，他的淨資產在過去幾年內暴跌，根據《紐約時報》（New York Times）報導，川普還須償還4.21億美元（約新台幣119.5億元）債務，而且多數在未來4年內陸續到期，他的幾個最有名的事業每年虧損數百萬美元、甚至數千萬美元，高爾夫球事業過去20年至少虧損3.15億美元（約新台幣89.4億元）。

(中時新聞網)