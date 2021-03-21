前總統府資政趙守博今天發表新書「典範與激勵-趙守博八十感恩親師尊長錄」，書中詳述雙親、師長與追隨過的長官給予他的激勵；其中也談到前司法院長林洋港與前總統李登輝的接班之爭，趙認為林當年犯了一個大忌，就是「身為台灣人而太有意見、太堅持自己看法」，這在當時國民黨政要看來，有些難以接受甚至令人有所疑慮的。

趙守博是彰化鹿港人，曾任台灣省政府新聞處長、省府委員、勞委會主委、行政院秘書長、政務委員、228基金會董事長、台灣省政府主席、總統府國策顧問、總統府資政，政治歷練相當豐富，本書也詳述不同階段的師長、長官給他的指導，藉本書向他們表達感謝。

資深媒體人黃清龍的《蔣經國日記揭秘》透露蔣經國在日記中對林洋港的敘述是「此人沽名釣譽，好大喜功，不但難成大事，恐將害事」、「林洋港有才能，但是在品德方面不夠正直，在緊要關恐怕把握不住，應深加注意，時加考核」。這段過去也引起外界議論當年何以蔣經國選擇李登輝接班而不是當年聲勢很高的林洋港？

對此，趙守博也在書中提出了他的觀察與經歷，趙守博替林洋港澄清，認為蔣經國對林的評價有些不公道，說林沽名釣譽可以理解，可能跟林很有人望有關，但如果要質疑林洋港的操守，說他品德不夠正直，這就不太公道了。

趙守博說，林洋港與他小學畢業的夫人一直以來始終如一，從未傳出緋聞，而林洋港當過建設廳長、台北市長，一直位居要職，卻未曾在台北購買房產，孫子到台北念書還得自己租房子，這樣的操守怎麼會有問題？

趙守博認為，林洋港會被蔣經國如此評價，應該是跟他的「不聽話」、「太有意見」有關。過去林洋港就曾經槓上前行政院長孫運璿，孫曾要求省府砍掉德基水庫上的果樹，以免水庫淤積，未料林竟拉著記者去實地勘察，說他是農民出身，知道不用砍果樹也可以，種草就好，等同向孫運璿「叫板」。

此外，林洋港也曾經為了省府新任人事處長人事案與時任行政院人事行政局長陳桂華鬧不愉快，林洋港當時堅持要用自己的台大同學蔡經擔任人事處長，陳則以蔡非人事系統出身拒絕，林則反斥「你的人選跟我的人選都是台大畢業，為什麼就不用蔡經呢？」最後可能是陳退讓，蔡經就任處長；趙說他後來在民國70年遇到陳桂華，當時李登輝取代林擔任省主席，陳跟趙說，「你們新主席很好，不像前面那一個不顧體制，太有意見只知道用自己人。」

趙守博認為，蔣經國會評價林洋港「沽名釣譽」，這是跟林洋港在民間很有人望有關，林洋港身為台灣人卻如此鋒芒畢露光芒四射，這在當時很多國民黨政要看來，是有些難以接受甚至是有疑慮的。

但趙守博認為最關鍵的，還是林洋港常常太堅持己見，無論是孫運璿還是陳桂華，又甚至是其他人，很多都是跟蔣經國講得上話的人，林洋港卻跟他們多有不愉快，這樣這些人會替林洋港講好話嗎？

趙守博說，林洋港做了很多事，事前都未跟中央商量，都讓蔣經國很不悅，而在蔣經國身邊，願意替林說話的，也只有前副總統謝東閔了，而很多蔣經國對林洋港的意見，也可能是蔣經國身邊的人對他做了一些不是事實的報告所致。而林洋港雖然跟媒體互動好，民間聲望高，但實際上沒有「班底」，倒是像個政壇「獨行俠」，反倒是李登輝跟學者專家交好，會替他獻策，李登輝還跟國民黨老中青政要打高爾夫球聯誼，相較之下，幫李登輝說好話的自然不少，這應該就是接班人之爭中，李登輝獲勝而林洋港出席的原因之一。

(中時 )