有「澳門F.I.R.」美譽的團體「MFM」，成員包括羅嘉豪、祖絲和AJ，是兩男一女的演唱組合，前年來台推出首張國語專輯《限時動態》叫好叫座，校園和聖誕邀約不斷，連跨年也受到邀請，但因為他們早已答應澳門兩場跨年邀約，因此向隅。原本想在去年趁勝追擊，但2020年受新冠疫情影響，打亂了所有事，MFM再次調整步伐，帶來新歌〈謝謝你愛過〉。

〈謝謝你愛過〉由AJ譜曲、嘉豪作詞，嘉豪以近5年前自己刻骨銘心的戀情，最後走至分手為創作發想，寫到痛哭流涕，日前拍攝MV時他悲從中來、淚灑片場，嘉豪被同仁冠上是「水做的」封號，據聞他近期桃花旺，大家都希望他「往前看，不要向後看」，早日脫離「水水俱樂部」。

提到5年前分手情傷，最難過的是對方變心了，嘉豪選擇退出，對方還問他說：「你一樣會像以前一樣關心我嗎？」分手後他整日以淚洗面，消沈很長一段日子，直到有天在母親開導下，媽媽要他放下、原諒對方，唯有寬恕對方，自己也才能解脫，他頓時恍然開悟，「快樂也是一天，難過也是一天，放過對方自然是善待自己。」

(中時 )