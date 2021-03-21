台中捷運綠線即將展開試營運，首棟捷運共構宅倍受矚目。台中市府交通局21日表示，中台灣第一棟捷運共構宅「文華高中站土地開發共構大樓」已完工，並取得使用執照，全棟地上28層、地下6層的住商共構大樓，規劃取得綠建築標章銀級資格，預估總銷金額將突破30億元。

交通局指出，捷運共構大樓能締造土地開發績效，並結合民間力量投入建設，挹注市府財源、活絡土地價值，共創市府、投資人及大眾三贏目標。「文華高中站土地開發共構大樓」基地位於文心、河南路口，全棟地上28層、地下6層的住商共構大樓，歷時3年7個月完工，並於今年3月4日取得使用執照。

交通局指出，建築外觀典雅，坐落優質學區精華地段，生活機能佳，28層、百米樓高的大樓拔地而起，捷運共構坐享「到站即到家」與交通便利性的優勢，商機潛力無窮，興建期間便已接獲眾多詢問電話。

交通局表示，台中捷運後續將結合轉運站、「iBike倍增計畫」、停車場等交通建設，打造交通任意門，提升大眾運輸系統整體營運效率，創造高品質都市環境，達到永續發展目標。

交通局表示，捷運綠線是台中首條捷運將自3月25日至4月23日展開試營運、4月25日正式通車，將重組市民交通運具使用結構，形塑「捷運生活圈」與「捷運商圈」。此外，市府將投入百億元預算在鄰近的水湳經貿園區開發多項大型公設，也吸引各大專院校購地擴增校地，加上各大連鎖品牌陸續進駐插旗，拉抬此案投資潛力。

(中時 )