蔡英文總統今天上午出席「中華民國童軍總會110年全國三五童軍節暨童軍成立110周年慶祝活動」(總統府提供)

第27屆亞太區童軍領袖會議今年9月將在台灣舉辦。蔡英文總統今天表示，在全球受到疫情影響期間，各級童軍能維持童軍活動的正常進行，在全世界來說，是一件非常不容易的事情。她期許大家好好發揚童軍的紀律及精神，讓全世界的童軍夥伴都能看見台灣童軍的活力和行動力。

蔡英文總統今天以中華民國童軍總會會長身份出席「中華民國童軍總會110年全國三五童軍節暨童軍成立110周年慶祝活動」表示，近5年來，童軍總會在林右昌理事長接任後，各項活動都辦得有聲有色。台灣童軍運動在國內外也都有很好的成績，除了在成功嶺舉辦的第11次全國大露營，也爭取到第27屆亞太區童軍領袖會議今年9月在台灣舉辦。

她希望大家好好發揚童軍的紀律及精神，分工合作、團結一致，讓這場活動可以順利圓滿，也讓全世界的童軍夥伴都能看見台灣童軍的活力和行動力。尤其在全球受到疫情影響的期間，我們的各級童軍不但積極配合防疫政策，也能維持童軍活動的正常進行，這在全世界來說，是一件非常不容易的事情。

她肯定所有童軍夥伴的貢獻，讓台灣童軍運動能夠蓬勃發展，在國際舞臺上發光發熱。也希望教育部繼續努力，讓陽明山童軍露營場成為全世界最好的露營場，能吸引世界各國的童軍夥伴前來探訪。

蔡英文也以大家熟悉的「童軍銘言」來勉勵大家。她說，「童軍銘言」只有很簡潔的三項。第一，準備。第二，日行一善，第三，人生以服務為目的。做好準備，就可以提升自己的能力。有了完善的能力，更重要的是願意付出的精神，和積極服務的行動。希望大家繼續秉持這樣的精神，繼續行善，繼續服務，讓整個社會，整個國家，都能夠越來越好。

(中時 )