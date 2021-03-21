台北市議員李明賢接獲民眾陳情，替家裡長輩申請合法外籍看護，未料，卻在看護來到家裡前一晚，家中長輩不幸往生。民眾強忍悲傷辦理後事，加上當時是春節連假未能及時替看護辦理「遷出」，日前卻收到北市勞動局公文要求說明，甚至可能遭重罰15萬元，民眾抱怨「第一次申請看護卻挨重罰，實在很無辜、很無奈！」勞動局對此回應，會審酌案情後再辦理。

陳情人3月4日收到勞動局公文，指稱「聘用未經許可、許可失效或他人所申請之外國人」，根據《就業服務法》規定可裁處15萬元以上罰鍰，並要求陳情人說明。

李明賢指出，民眾收到公文嚇傻了，該案實在是制度陷害善良老百姓，希望勞動局妥善處理，釐清相關原委，特別是陳情人狀況特殊，絕非聘用或留置非法外勞。

陳情人說明，他為老父親申請合法外籍看護，光跑流程就等待好幾個月，無奈老父親過世，仲介業者卻在隔天帶著看護報到，突發變數也讓人力仲介業者當場錯愕，不知道該怎麼辦。

李明賢說，根據《就服法》規定，新雇主死亡依法3日內必須向主管機關報備並辦理轉出，不過，當時家屬忙於處理長輩後事，根本無暇處理，且正值春節期間申請死亡證明也來不及。人力仲介業者請外勞先待在陳情人家中，請陳情人備妥相關文件後，在過年完立即辦理遷出。

未料，一切配合人力仲介業者，等到過年後申請外勞遷出，卻仍然收到勞動局公文準備開罰，不過，仲介業者也說，前一雇主已辦理遷出，如果沒有遷入新雇主手續，業者會被罰，這位外籍看護豈不是變成人球？

陳情人抱怨，第一次申請外勞卻遇上如此不公對待，完全配合仲介業者，而外籍看護在家裡住了約1個月，也沒有提供勞務服務，若因此受懲罰，實在非常不公平。

對此，勞動局回應，目前尚未裁罰，會審酌案情後再辦理，因此案的被看護人2月3日死亡，經勞動部發現後，要求勞動局查明，勞動局3月2日派員至雇主家中發現移工仍在，因此請雇主及仲介說明，目前還在辦理陳述意見的程序。

勞動局說，此案是仲介公司不了解法令，當仲介發現被照顧者已死亡時，仲介應將移工帶回，而不能交移給雇主。

(中時 )