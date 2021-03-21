男45秒狂甩23下巴掌 女兩度吐血(影片源自Youtube)

最近大陸網路瘋傳一段影片，內容是一名男子不斷對一名女子狂甩巴掌，甚至打到吐血，而這對男女身後還有一名小朋友，影片曝光後，掀起網友怒火，認為不管發生什麼衝突，男人都不該動手，何況還有小朋友在場。

根據網路流傳這部影片中，一名女子在短短45秒裡，被坐在旁邊的男子狂甩23下巴掌，期間女子吐了兩次血，根據廣東梅州的網友，仔細聽影片對話內容，透露兩人對話，大意是女子咒罵男子的母親，並嗆聲「你越打我越罵」，男子果真連打好幾下巴掌。

眼見就算動手打人，壓制不住女子熊熊氣焰，嘴裡仍不斷飆罵，最後男子受不了怒問「有你這樣做女人的嗎」？由於男子下手太重，引起網友注意，警方介入調查發現，這對男女其實是夫妻，分別是胡姓男子與廖姓女子，目前正在進一步調查中。

不少網友看完家暴影片，憤恨不平表示，就算是夫妻，打人就是不對，「麻煩將男子拘留」、「不管什麼關係，打人就是犯法」、「是夫妻所以呢」、「都打出血了」、「更誇張的是小孩子還在旁邊」。

(中時新聞網)