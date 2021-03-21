台東縣各漁會本屆會員代表選舉20日上午在各投票所舉行。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣各漁會本屆會員代表選舉20日上午在各投票所舉行，3個漁會共有84位漁民登記參選，應選出73位代表，其中台東區漁會登記29位選出25位、新港區登記34位、選出31位及綠島區漁會21位選出17位。而綠島區漁會投票最踴躍，高達8成。

縣府農業處表示，依規定，各漁會自即日起15天內，召開會員代表大會，選出理、監事，另在4月10日到15日期間，召開理監事會議遴聘理事長、總幹事。

據了解，本次投票率新港區為60％、台東區36％、綠島區84％，總投票率約53％。

縣府農業處長許家豪一早即前往各投開票所巡視，他指出，本屆漁會代表選舉具投票資格的會員總人數為5507人，投票情形踴躍、最激烈的綠島選區，投票率更突破8成；台東區漁會由29位登記參選中選出25位、新港區漁會由34位選出31位，綠島區漁會由21位選出17位。

許家豪表示，恭喜73位當選代表的漁民代表，依據規定，自即日起15天內，各漁會將各自召開會員代表大會，會中將選出理、監事，並於4月10日到15日期間，召開理監事會議遴聘各區理事長、總幹事。

(中時 )