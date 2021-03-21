晏柔中今出席活動。（齊心娛樂提供）

晏柔中今與歐陽倫、傅孟柏、楊孟霖、徐鈞浩出席活動。（齊心娛樂提供）

《全明星運動會》紅隊成員晏柔中，21日以神秘嘉賓身份出席同屬齊心娛樂歐陽倫、傅孟柏、楊孟霖、徐鈞浩與粉絲互動的「Action Together秋刀魚別冊導讀會」，被媒體追問最近鬧婚變的紅隊領隊江宏傑近況，她說，因為江住新竹，要看車程，隊員自主練習時，他能來都會來。至於他心情如何？「應該OK吧，看起來都滿開朗的」。

江宏傑先前被日本雜誌報導曾對老婆福原愛爆粗口，被問起他私下像是會爆粗口的人嗎？晏柔中說：「他不會爆粗口，私下跟螢幕上一樣，就是溫柔到不行的人，我們都害怕他被欺負！現在練習、錄影時看到的他，就像我以前以觀眾身份看第一季節目時一樣，他跟我們一起練習時都很溫柔，看不出來是會飆髒話爆粗口的人」。紅隊隊員可有給領隊加油打氣？「我們有跟他說，我們會努力練習、不會鬆懈，如果他有事沒法來，我們也一定會拿出百分百努力來練習，讓他不要有後顧之憂」。

晏柔中是《全明星運動會》第二季女狀元，7年前以「小全智賢」爆紅，但坦言經歷過長達3年的演藝事業低潮，幾乎沒什麼工作，每次試鏡、接戲總是會發生被攔截、取消，靠著零星的接拍廣告收入維生，在參與《全明星》之前，常會幫同門的師兄弟們企劃、製作並客座主持YouTube頻道「Action Together」節目。從小跟著媽媽打桌球的她，在第一集節目中就曾自曝是因為江宏傑才來報名這節目，「因為很想跟他學桌球！而且我是個喜歡運動競賽、團體生活的人，個性講義氣、做什麼事都會盡全力拼到底，也很挺隊友，這節目真是太適合我了，所以才主動跟經紀人講說很想參加這節目，幫我問有沒有機會」。

參賽至今，她確實在自主訓練時已如願跟江宏傑對打過，被問江對她球技評價，她笑說：「沒問他，所以不知道他的評價如何，但每個人都要輪流練習時，他都要我第一個出來示範，這應該是算肯定吧」。

她說，現在一周有6天自主訓練、1天錄影，每天都在想著訓練、要贏得比賽，都是十個人一起行動，今天剛好沒訓練所以才有時間參與活動；164公分、47公斤的她參與節目兩個月，體脂從28降到20，「因為上周太累，腰痛、屁股痛、肩膀痛，膝蓋也發炎，全身一堆傷，昨天才去看復健科，但都還可以繼續沒問題」。31歲的她，透露感情已經空窗5、6年，目前也沒有男友，擇友條件是要合得來、心地要好、夠有肩膀。

身為該節目女狀元的她，坦言一開始壓力滿大，「沒想到會是我，我自己覺得采子滿厲害，各方面表現都很好，加上年紀小、活蹦亂跳，我是領隊的話會想選她，當時我們一起進到後面，我也仍以為她是女狀元！感謝小傑選我，他可能是看我會打桌球吧」。

(中時 )