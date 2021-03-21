五月天「好好好想見到你」演唱會，20日起於台南舉行，這也是五月天暌違16年重返台南開唱。首場儼然「鮭魚日」，因為瑪莎是台南人，被拱自彈自唱〈忘詞〉，可說是「鮭魚返鄉」，聊到時事，團員先虧冠佑沒辦法吃免費鮭魚，因為他原本叫劉浩明，後來叫劉諺明，現在叫劉冠佑，已經改名3次，後來開玩笑說，冠佑可跟女兒小玫瑰說，爸爸帶你去吃大餐，但你叫小玫鮭魚。

五月天2004年「Final Home 當我們混在一起」演唱會從台南起跑，事隔16年，五月天再度來到台南開唱，從當年的1場，唱到現在的5場，五月天從沒想過可以在同樣的地點唱這麼多的歌，分享這麼多的故事，見到歌迷熱情依舊，怪獸說：「大家熱情，好像不是第一次看到五月天。」石頭形容熱到都脫外套，但不是因為台南天氣熱，而是因為歌迷的熱情，他不忘提醒：「雖然很熱但不要把口罩拿下來。」

重回當年演唱會現場，五人回憶湧上，大爆冠佑和瑪莎的「同居故事」。有一年五月天跑校園時入住台南的旅社，當時冠佑和瑪莎住同一間房，門一打開是愛心床，地毯是粉紅色的，浴室是透明玻璃貼滿粉紅愛心貼紙，充滿粉紅泡泡的房間，讓兩位大男生哭笑不得，瑪莎笑說：「那個晚上很難入眠。」為讓兩人重溫這段回憶，阿信開玩笑說：「五月天今天整個換飯店，讓你們回去再睡一次。」

五月天「好好好想見到你」巡演去年12月從桃園起跑，中間雖然經過台中場延期舉辦，但在等待69天後，轉眼來到春暖花開的3月，順利在台南市立體育場舉行，五月天魅力驚人，歌迷忠誠度高，在台南一共5場票房完售，總計將吸引超過12萬人次到場觀賞。

昨開場嘉賓告五人帶〈醜人多作怪〉、〈在這座城市遺失了你〉、〈披星戴月的想你〉，也帶來了好消息，「在這座城市遇見了你」北中南巡迴演唱會，台中、台北、高雄3場門票5分鐘完售。今晚開場嘉賓麋先生則帶來〈廢廢〉、〈嗜愛動物〉、〈2020再出發〉，並於24日在海邊的卡夫卡舉辦講唱會。

五月天在台南舉辦「好好好想見到你」演唱會。（相信音樂提供）

五月天在台南舉辦「好好好想見到你」演唱會。（相信音樂提供）

五月天在台南舉辦「好好好想見到你」演唱會。（相信音樂提供）

五月天在台南舉辦「好好好想見到你」演唱會。（相信音樂提供）

五月天在台南舉辦「好好好想見到你」演唱會。（相信音樂提供）

五月天在台南舉辦「好好好想見到你」演唱會。（相信音樂提供）

(中時 )