街頭上看到千萬超跑總是讓人驚嘆，而上空（敞篷）跑車現身，更是讓人忍不住多看幾眼。有網友分享照片，台北街頭出現一台要價約8500萬元起、選配完之後近億元的法拉利（Ferrari）超跑SP1，超跑本身就夠吸睛，但駕駛本人的裝扮，更忍不住讓人驚呼：果然是不同世界！

有網友在臉書社團《爆廢公社二館》分享一張照片，只見一台紅色法拉利上空超跑，停在機車停等區後方。這台紅色上空法拉利相當稀有，是單人座仿古超跑—Monza SP1，要價約8500萬元起，選配完之後身價逼近億元，完全就是個「移動豪宅」。

不過更吸睛的是，坐在單人座上的駕駛，戴著半罩式安全帽，可清楚看見臉上還戴著白色口罩，模樣相當奇特。

眾多網友看了忍不住紛紛留言：「人家就怕打到石頭鳥屎啊」、「這車開雪隧會不會窒息」、「他應該剛甲駕兵退伍」、「這台4輪的歐兜拜好貴~」、「大家都知道這台車一定很貴，但是看到這種開法跟舒適度，一定無法理解的笑出來」、「這事證明了！當你覺得自己很帥的時侯，其實大家都在看笑話」。

不過也有人認為：「我覺得去討論這台車 倒不如去討論自己 如何讓自己增值 讓自己更有價值 自己有能力 也能買跑車啊 沒啥好羨慕的」、「這台有錢還不見得買的到」、「一堆人講得好像下雨天他也只有這台車可以開一樣，人家搞不好還有司機接送...自己多賺點錢省省酸言酸語吧...」。

(中時新聞網)