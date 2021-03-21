被YouTuber評為「台北11間最強拉麵」的創作拉麵悠然，因突然大量湧入的顧客讓老闆應接不暇，罕見地把客人分3級，「恕不接待首次用餐的客人」，如果想光顧該店，必須由去過的人帶著一起去才行。由於作法另類，一名女網友不以為然，直言餐飲屬服務業，不應選擇客人。不過網友一面倒力挺老闆，「顧客可以挑店，店家當然也能篩選客人」。

創作拉麵悠然，位在台北市林森北路，Google評價逾600則、評價4.6顆星。被網紅推薦後人氣暴漲，但店裡座位有限，導致排隊人潮爆炸，連帶影響用餐品質。

拉麵店老闆上周起推出新制，依照用餐次數把顧客分為「新朋友、好朋友、老朋友」，沒去吃過的當然就是新朋友，而新朋友無法訂位。好朋友是新制實施前去過的人；老朋友則是老闆叫得出名字，會聊上幾句的常客。

顧客照等級區分，也分用餐時段及可攜帶人數。由於老闆一個人兼內外場，一邊煮麵還要一邊處理排隊的人，分身乏術下自嘲「一間店如果沒有新客人是不健康的，但是過多的新客人卻讓老闆不健康」，不得已想出這辦法。

一名女網友在Dcard表示，人氣店知名度高是它的事，但身為服務業，應該要有責任感，除了奧客以外，不該挑選客人，也不該有其他限制，她不解這種行為為什麼被大家認同。

不過網友卻一面倒力挺老闆作法，「你可以選擇不去吃，老闆當然也可以選擇要服務誰」、「不是消費者最大，兩邊都要互相吧」、「尊重老闆專業不對嗎？拜託妳別去吃，把位子留給願意尊重的人」、「有條件限制就不會亂插隊，才能做好控管」。

(中時新聞網)