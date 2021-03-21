台南市關廟區昨（20日）發生一起車禍，肇事的男子當下撞傷1名女子後棄車逃逸，所幸女子僅腳踝扭傷無大礙；事隔1日，該男子主動與女子家人聯繫，2方相約在關廟山西宮，他則被要求在宮廟前罰跪、寫悔過書，身後還立紙牌寫「我不應該喝酒騎車、撞人逃走」，家屬表示男子會在今晚赴警局作筆錄。

受傷女子的家屬在臉書「台南爆料公社-台南最大社團」發文表示，「昨天喝酒撞人已經與我們聯絡，現在正在關廟山西宮罰跪、罰寫懺悔，這些行為都是他自願的行為！晚上他會自行到警局做筆錄！」而張貼出的照片即為1名男子的背影，男子在悔過書反覆寫下「我以後喝酒不會開車」，他身後的紙板也寫著大大的字「我不應該喝酒騎車，撞人還逃走」。

該男子主動與女子家人聯繫，2方相約在關廟山西宮，他則被要求在宮廟前罰跪、寫悔過書，身後還立紙牌寫「我不應該喝酒騎車、撞人逃走」。（圖／翻攝自臉書「台南爆料公社-台南最大社團」）

據TVBS報導，當時受傷女子的家人問男子「你自己是願意跪在這裡的嗎？昨天喝酒撞到人又跑掉」，只見男子慚愧點頭，手裡握著紙板和麥克筆不停寫著。後來該家人將畫面上傳至臉書，並說「教不會，我幫你們教」。至於此事件為肇事男子主動要下跪懺悔，還是應女子家屬要求，仍有待釐清。

貼文曝光後，許多網友留言說「知錯能改，希望別再犯」、「只希望他能記取教訓」、、「這年頭肯悔過的年輕人，比中樂透還少」；但有網友仍認為男子不是真心悔改，「不演戲怎麼讓法官知道他可教化？之後應該是酒照喝、車照騎啦」、「愛喝酒很難改~過一陣子就健忘了」。

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(中時新聞網)