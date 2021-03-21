網紅青青去年捲入仙人跳事件，她21日首度出面談整件事原委，另一網紅放火去年9月到她住處，被陳男強拍裸照、簽本票，最後付出25萬才安全脫身，事後放火報警處理，全案進入司法程序，青青強調自己把放火當姊妹，當時沒有第一時間出來面對，是因那時簽約的合作公司要求，「幸好司法已還我清白，我在這個事件是證人，真的沒有涉入仙人跳」。

青青表示：「認識陳男大概半年左右，去年八月，關係進展好時，發現對方手機很多曖昧簡訊，情人節前夕，我問對方是否要一起過情人節，他卻叫我自己去找別人，所以我自己的認知，覺得這是一種分手的意思。」她與放火則是去年七月底在夜店，放火主動認識，「與他成為朋友後，放火經常透過訊息，表達他在人際、家人、工作等方面遇到的瓶頸，希望我可以陪伴他」。她提及早在事發前，放火就去過她在蘆洲的家，甚至開玩笑穿起她的真理褲詢問：「我漂亮嗎？」讓她以為對方是姊妹。

青青喊話一起面對。（讀者提供）

放火事後對陳男提起妨礙自由等告訴，經法院審理，青青以證人身分被傳喚，經過監視器佐證，證實她並不在現場，所以法院也排除她是嫌疑人的可能。而事件爆發後，青青形象大損，演藝工作幾乎停擺，幸好遇到現任老闆給工作，目前她在活動公司負責房屋設計、網路行銷、實體活動、電商等業務，老闆今天也陪她一起站出來面對大眾。放火目前與她沒有聯繫，她則喊話：「我願意站出來和他一起面對。」

(中時 )