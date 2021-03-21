桃園市消防局三民分隊20日晚間接獲1起報案，1名患者吃完東西就倒下，消防人員趕抵後，懷疑是異物梗塞，立即施作哈姆立克，隨即將口中噎住食物吐出，給予氧氣治療後送醫，分隊也提醒，若學會哈姆立克，可以救到親朋好友。

三民分隊代理分隊長陳盈元表示，三民救護分隊平均每個月救護出勤次數高達500次，常會遇到各種急重症案件，這位病患的狀況是異物梗塞造成呼吸道阻塞。腦部只要缺氧超過十分鐘，即會造成不可逆的傷害甚至死亡，而異物梗塞卻可能發生在你我的身邊，若立即給予哈姆立克，將患者梗在氣管的異物排出，則不用等到救護人員到場患者即可順利呼吸。

陳盈元說，桃園市消防局各消防分隊每周禮拜一都有CPR及AED的課程，也會教大家如何操作哈姆立克，人數達一定數量即開課，請大家一起來學，當自己與別人生命的守護者。

他說明，正確的哈姆立克急救方式，為施救者站在患者背後，兩手環繞對方腰部，並在對方肚臍上方拳頭握緊，向上擠壓，強迫被救者吐出食物，如無法催吐或對方仍未能恢復脈搏及呼吸，就要緊接著將對方放至地面做人工心肺復甦術（CPR）。

目前桃園市救護案件逐年攀升，時常會遇到輕症民眾只是將救護車當作免費計程車，桃園市消防局呼籲民眾要珍惜救護資源，不要濫用救護車，才能讓更需要救護車的人，獲得妥適的照顧。若有明顯濫用情形者，包括經常性的酒醉路倒、未至急診室就醫及症狀輕微者，將會在現場開立收費告知單，費用為1500元。

(中時 )