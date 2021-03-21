索沙投球完腳部不適，休息片刻決定繼續投球，順利化解危機

富邦悍將今日在主場迎戰樂天桃猿，由陣中王牌洋投索沙先發，他投前2.2局無失分，不料3局上半面對梁家榮時，一出手後重心不穩跌坐在投手丘上，比賽一度中斷，但索沙仍堅持投完此局，對梁家榮送出三振後退場，球團回報索沙左膝不適。

索沙3局上半在一、二壘有人時先對林立丟出三振，下一打席面對梁家榮，此時索沙球速就已有下降跡象，不料突然在出手後重心不穩，跌坐在地，球隊防護員也緊急上場，索沙先站起來丟一球後狀況還是不太好，一度退開投手丘，不過攝影機拍到場邊牛棚沒有投手熱身，之後索沙繼續練投，決定留在場上，最後將梁家榮三振出局，結束3局投球就退場，之後富邦啟動牛棚。

索沙總計3局被敲5支安打、無失分退場，富邦悍將球團表示，「索沙三局上因左膝不舒服退場，會持續觀察傷勢狀況。」

富邦悍將洋投索沙。（陳怡誠攝）

目前富邦悍將僅有4名先發投手，除了索沙以外2洋投羅力、傑斯，以及本土的陳仕朋，假如索沙受傷，富邦先發輪值就出現問題，誰能補上還是問號。昨日賽前投手教練吳俊良提到，江國豪沒有問題，不過身體狀況還未到百分百，也尚未在二軍出賽，僅在牛棚階段；洋投邦威在二軍出賽投4局用56球，吳俊良希望他能投到80球再上一軍。

(中時 )