桃園市長鄭文燦（左）、副總統賴清德（右）。（圖／資料照片合成）

台灣國際戰略學會與台灣國際研究學會昨（20）日公布「拜登新局與台海安全」民意調查報告，其中針對藻礁公投部分，東華大學教授施正鋒認為，這會傷到民進黨政府，且是賴清德和鄭文燦2位儲君受傷。

根據《中評網》報導，台灣國際戰略學會與台灣國際研究學會在20日公布「拜登新局與台海安全」民意調查。會議由台灣國際戰略學會理事長王崑義主持，與會人有前陸委會副主委、文化大學社科院院長趙建民、東華大學教授施正鋒、台灣國際戰略學會執行長羅慶生與台灣國際戰略學會研究員滕昕雲。

根據民調顯示，在藻礁公投上，大多數民眾認為生態保育比較重要，有57.7%；反之能源開發只有28.8%支持。

施正鋒表示，藻礁公投本來沒人理，但感謝1450的綠營網軍拚命攻擊讓大眾注意。而生態保育本來是民進黨社會良知那一塊，這一塊該如何去面對是民進黨未來的課題。

施正鋒認為，藻礁公投可能會使民進黨儲君受傷，但誰會傷目前看不出來。他研判，本來蔡英文應該是希望是蘇貞昌去扛責任，說不定到最後賴清德和鄭文燦都會受傷，搞不好前副總統陳建仁會出來清理戰場。

萊豬的部分，5成以上民眾會擔心。施正鋒認為，雖然豬農已經擺平了，但基本上用轉型和輔導出口處理。只是消費者這塊沒看到如何消弭他們的憂心，而且萊豬進口到底換到了什麼？畢竟拜登都說2年內不會簽任何東西。

至於鳳梨部分，施正鋒說鳳梨出口本來就不多，能外銷的比較可能還是日本。至於西方國家來講，人家就是在商言商，自己都有盤商在做外銷，所以這種情況之下，心理上應該是且戰且走。

(中時新聞網)