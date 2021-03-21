彰化縣政府21日在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」包高麗菜水餃大賽，吸引25組參賽。（吳敏菁攝）

彰化縣政府21日在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」包高麗菜水餃大賽，吸引25組參賽。（吳敏菁攝）

彰化縣是全國第四大高麗菜產區，為了平衡產銷，縣府21日在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」包高麗菜水餃大賽，推廣高麗菜料理。（吳敏菁攝）

今年入春後，高麗菜盛產，為了平衡產銷，彰縣府除了輔導加工業者收購400噸、外銷10噸，媒合外縣市採購，21日還在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」高麗菜水餃大賽，縣長王惠美當起阿美師，示範包水餃，25隊伍參賽，快手齊飛，一顆顆飽滿水餃逗人食慾，讓人直想也趕快多買幾顆高麗菜煮好料。

縣長王惠美表示，彰化是全國第四的高麗菜產區，栽植超過850公頃，年產量達3萬9000多公噸，正值盛產期是最爽脆、鮮甜的時刻；另外，彰化也是全國第三的養豬大縣，創造102億元產值，彰化健康豬與高麗菜完美結合，成就好吃水餃，特別舉辦包水餃大賽，奇巧調理食品董事長陳瑩昇，贊助使用的水餃餡料約8萬元。

「拚啊」這次包水餃大賽一傳出，吸引網路報名，25組隊伍參賽，不乏包餃高手，更有菜鳥，為了喜歡的美味，都使出渾身解數，有的包得美、有的包得快，一下子高麗菜美味升級，一顆顆飽滿餃子，更讓人垂涎欲滴。

縣府農業處表示，為了協助農友行銷，縣府已輔導加工業者收購400噸高麗菜加工，也輔導縣內鮮勁農業生產合作社外銷10噸高麗菜到加拿大，並媒合臺北市木柵集應廟向縣內農友採購12公噸高麗菜，拓展多元通路。彰化縣生產的高麗菜有「初秋」滋味甜脆，適合生食、涼拌醃漬，「雪翠」清脆爽口，纖維細緻，適合生食、大火快炒。

比賽出爐，第一名南佃小當家獎金6000元、第二名湊好就出發獎金3000元、第三名三村精英隊獎金2000元，還有最美獎是湊好就出發，最大獎是高麗菜好吃隊。

(中時 )