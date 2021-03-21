根據知名保險套品牌杜蕾斯（Durex）及「The Richeat」網站調查，全球前10大「最會偷吃」的國家，第一名竟然是東南亞的泰國，有高達56％的人坦承曾對另一半不忠，而且女性出軌比例高達59％，比男性的54％還高；此外，研究發現，有7種類型的男人，最容易讓女人想翻牆。

調查指出，全球前10大「最會偷吃」的國家及出軌率依序為：泰國（56％）、丹麥（46％）、義大利（約45％）、德國（約44％）、法國（43％）、挪威（41％）、比利時（40％）、西班牙（39%）、英國（約36％）、芬蘭（約35％）。比較令人意外的是，第一名是東南亞的泰國，推測可能跟泰國色情及觀光業發達，以及年輕世代交友隨興有關。

此外，杜蕾斯調查發現，下列7種類型的男人，最容易讓女人想翻牆：

一、 舊情人 (情人總是老的好)

二、 夜店、PUB遇到的對象 (酒後意亂情迷)

三、 有魅力的中年男人 (小鮮肉可遇不可求)

四、 男上司 (常態性加班後遺症)

五、 冷漠或花心的另一半 (你對我不仁，我就對你不忠)

六、 在異鄉的萍水相逢 (同是異鄉人，一見如故)

七、 酷酷又壞壞的少年 (青春的肉體，壞壞惹人愛)

答案曝光後，有網友感嘆自己不是女人的菜，還有人不解，為何中年男人竟然比小鮮肉有魅力，紛紛回應「我是女人不要的那一型…」、「第3！！！」、「是大叔控嗎？女生們為什麼覺得大叔比年輕男更有魅力？」有網友解答，因為成熟、穩重、可依靠。

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(中時新聞網)