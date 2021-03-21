戴上學士帽，徐玉蓮這個學年結束後就要揮別大學生活。（大專體總提供）

帶著大學生涯的回憶，以及宣告歸零的倒數計時器，文化大學女籃隊隊長徐玉蓮，終於可以鬆了一口氣。

從大學畢業後、繼續就讀文化大學運動教練研究所的徐玉蓮，109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽是她大學生涯最後一季，昨天打完4強戰左腳就不舒服的她，今天咬牙撐了38分鐘，打到後面還抽筋了，繳出37分、12籃板精彩表現，可惜球隊沒能守住21分領先，最終遭到佛光大學90比85逆轉，讓她的最後一戰留下遺憾。

已經為文化大學效力6季、同期同學都已經挑戰WSBL的徐玉蓮透露，這個球季下載了一個倒數計時器，每天倒數大專生涯的日子，今天數字跳到0，代表一切就在今天結束，她說：「真的有種解脫的感覺，因為這個賽季教練（鄭）慧芸給了我很多責任，我是隊上最資深的學姐，要扛起帶領學妹打拚的責任。」

這個球季徐玉蓮很多時候要提醒隊友注意、改善問題，她的辛苦鄭慧芸也看在眼裡，很不捨她為了球隊拖著不適的左腿硬拚，賽後兩人都哭紅了雙眼，鄭慧芸更大讚徐玉蓮是所有學妹的好榜樣，但礙於自己教練身份，平常也無法說太多感性的話，「玉蓮功臣身退了，這一季的堅持很辛苦，相信沒有任何人可以取代玉蓮的表現。」

大一的文化學妹鄭慧慈同樣紅了眼眶，表示真的很希望幫學姐能在本季4強戰留下美好回憶，徐玉蓮身上積極的精神值得學妹們學習，未來會更積極練球、成長為更好得自己，很可惜沒能寫下想要的結局；徐玉蓮則鼓勵學妹保持正面態度、不服輸也不要害怕挑戰，每天練球要更積極，期許明年賽季會更好。

(中時 )