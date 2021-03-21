時序進入春分，一年已經過了四分之一，有沒有覺得自己的運氣越來越好呢？命理老師邱彥龍分析，依照節氣，春分從3/20到4/4日，12星座事業最旺的星座分別落在雙魚座跟巨蟹座，感情超幸福的是星座則是雙魚跟魔羯，看來雙魚座從三月中旬到四月初，不論在事業或感情方面都會相當得意，可以說是2021年春分節氣最旺星座。

獅子座和牡羊座在春分時節財運和健康運勢都比較差，需要多加注意。(圖/邱彥龍老師提供)

▍牡羊座

事業：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

感情：★☆☆☆☆

健康：★☆☆☆☆

整體運勢：★☆☆☆☆

上升或太陽星座落在牡羊的朋友們，在春分這個節氣裡，事業方面會感覺受阻、大好大壞，心情也會因此跟著起起伏伏，命理老師邱彥龍提醒，牡羊在這段時間要努力調整自己的情緒，盡可能維持正能量，事業的進行或溝通會比較順利，可以避免不必要的誤會跟醜化、惹來一身腥。

在財運方面，積極有衝勁的牡羊，在這段時間會有不錯的事業財，但要小心「溝通」跟「情緒控管」的問題。「積極」雖是好事，但與「衝動」僅有一線之隔，下決策前記得給自己一點時間冷靜評估，可避免因衝動導致的投資失利或溝通不良，建議牡羊朋友們這段時間要避免事業、財運跟感情互相牽連。

感情方面，單身的牡羊這段時間要小心不要成為第三者，以免給自己帶來生命威脅；已婚的牡羊則建議要多點時間陪伴另一半，互相體諒多溝通，才不會因無謂的爭吵，導致關係失和讓第三者有機可乘。

在健康方面，牡羊在這個節氣要小心中毒，可能被蛇咬或食物中毒，甚或藥物中毒導致腎跟子宮出問題。另外也要多留意恐慌症以及心血管疾病、可能會有喘不過氣、心律不整、腸胃脹氣及刀傷意外。

命理老師邱彥龍也提醒牡羊座，春分期間要小心頭部受傷、滑倒或火災等意外；若有生育計畫，建議先調整好自身狀態。

▍ 金牛座

事業：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

感情：★☆☆☆☆

健康：★★★☆☆

整體運勢：★★☆☆☆

上升或太陽星座落在金牛的朋友，在事業方面，會有大起大落的感覺，莫名變數也較多，將迎接較大的挑戰。邱彥龍老師提醒，將事情單純化、仔細評估、正派經營，可避免將來需要自己承擔不堪的後果。

財運方面，在專業上積極努力的你，要注意公開場合的發言，不過這段期間會有接觸到新副業的機會，小心被詐騙忽悠，尤其不要把房地產、有價值的東西都拿去賭，以免血本無歸。

感情方面，在春分這個時節裡，金牛朋友們在介紹自己的伴侶時要大方承認關係，以免另一半翻臉；幫人介紹對象也切勿草率行事，以免損害自己的信譽或是傷害好友關係。有伴侶的你，要跟另一半好好溝通財務計畫，以免因誤會而爭吵。

在健康方面，可能會有點喘不過氣的情況。

▍雙子座

事業：★★★☆☆

財運：★★★★☆

感情：★★★☆☆

健康：★★★☆☆

整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽星座落在雙子的朋友們，春分時節雖然有較多天馬行空的想像、行事上也有較強動力，但心情卻容易煩躁。學習人際間的「耐煩」也是一門很重要的功課；第六感也有較高的準度。

在財運方面，雙子座的好運令人羨慕，會得到神奇的眷顧，容易與志同道合的夥伴或是另一半一起賺錢，但萬事起頭難，可能會花不少的精神和努力，耐煩很重要。

在感情方面，單身的雙子有機會找到合適的伴侶；已婚的雙子，另一半需要你較多的協助跟體貼。

在健康方面，耳鼻喉、肩頸容易發炎；也要多留意頭暈、頭疼、缺氧的狀況；雙子女孩這個節氣月事量會比較不穩定，要小心注意。

▍巨蟹座

事業：★★★★☆

財運：★★★★☆

感情：★☆☆☆☆

健康：★★☆☆☆

整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽落在巨蟹的朋友，在事業上雖有一些煩心的事，但在貴人、家人或神明的眷顧下，都可以迎刃而解，保持善心善念，會讓你有意想不到的好運。

在財運方面，巨蟹朋友不僅擁有很旺的事業財、也會擁有很高的人氣，若是從事媒體相關行業，將會得到高人氣的讚賞和收入。但切記不能投機，否則好運將離你遠去。

感情方面，在春分這個節氣，單身的巨蟹座女孩容易遇到渣男；有對象的巨蟹朋友，則小心對象可能會有暴力傾向。

在健康方面，要留意腸胃、頭痛、肝、肺、頭部、大腿及喉嚨，也容易有意外發生；在這個節氣裡，巨蟹較難受孕，若是已經懷孕，產檢不可馬虎。

▍獅子座

事業：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

感情：★★☆☆☆

健康：★☆☆☆☆

整體運勢：★☆☆☆☆

上升或太陽星座落在獅子的朋友，春分期間容易與合夥人不和睦。小心過度自我會為自己帶來不少麻煩事。試著傾聽並接納他人的建議，難題將順勢迎刃而解。

在財運方面，要加強自己對好聽話的免疫力，小心口蜜腹劍，被捧得昏頭、做出錯誤的決策！

在感情方面，單身的獅子要小心變成「第三者」；有伴侶的獅子有可能奉子成婚；至於已婚的獅子則要試著重溫當初對方吸引你的原因，以免婚姻不保。

在健康方面，獅子朋友要特別留意身體健康及情緒管理，並建議低調行事並嚴防意外發生。

▍處女座

事業：★★★☆☆

財運：★★★★☆

感情：★★★☆☆

健康：★★☆☆☆

整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽落在處女的朋友們，在事業上將會有新的合作機會，但小心遇到詐騙情事。積極努力的你，千萬不要因為過於躁進而疏忽了安全的細節、導致工安意外或是其他不必要的傷害，進而影響升遷或換工作的可能。

在財運方面，處女座的朋友較容易接觸到跟海外有關的賺錢機會，迎接好運的同時、也代表正在接受考驗，踏實衡量、好好執行，一切就會水到渠成。春分時節，9/15到9/22出生的處女座，有機會獲得財神眷顧。

在感情方面，單身的處女座可能會遇到年紀相差超過五歲的戀情組合；有對象的處女，這個節氣另一半大小煩心事不斷，試著給另一半多一點關懷與溫柔對待、或是為他多留一點面子，會有意想不到的驚喜。

健康方面，近期睡眠品質較差、容易多夢跟頭疼，要特別留意大腸癌、淋巴癌、喉癌的疾病徵兆。

▍天秤座

事業：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

感情：★★★☆☆

健康：★★★☆☆

整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽星座落在天秤的朋友們，在這個節氣裡的課題是學習「付出與關懷」，這樣溫暖的你不只容易成為焦點，也會讓人際或事業更順暢。但要注意客戶和合夥人在這段時間叫不容易溝通，學著耐住性子，能讓事情更加順利。

財運方面，春分時節，記得面帶笑容，將為你帶來很旺的人氣跟財運。

在感情方面，單身的天秤男容易遇到年齡差距大對象，可以結婚為前提的交往對象；但天秤女在三月底前容易遇到渣男跟騙財騙色的情形，必須等到四月初天秤女才比較容易遇到好的結婚對象。而已經有對象的天秤朋友，要多關懷另一半，對方也會回饋你相同的溫柔。

健康方面，容易有失眠、睡不好、多夢的狀況，有時候會過於恐慌跟緊張，腳底板會覺得刺刺的或水腫、血液循環不好、筋骨容易痠痛，也要多留意心臟、頭暈、頭疼、缺氧等症狀。

▍天蠍座

事業：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

感情：★★★☆☆

健康：★★☆☆☆

整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽星座落在天蠍的朋友，在事業方面，過於積極表現的你，容易惹來一身腥、為你帶來災難。建議春分這段時間少說多做、認真學習，會是最佳的保身之道。

在財運方面，這段時間適合規劃購買保值物品、房地產或考證照等，會為你帶來不錯的財運。

在感情方面，天蠍朋友在這段期間會比較有求婚、結婚的衝動；單身的你也可能有突如其來的戀情；而已婚的天蠍朋友們在這個節氣裡有懷孕的可能。

健康方面，要多留意心血管、耳鼻喉、頭部、腹部、胸部、腸胃、發燒、喉嚨卡住、長瘤、性病等可能，多注意安全，避免嚴重意外血光發生。

▍射手座

事業：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

感情：★★★☆☆

健康：★★★☆☆

整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽星座落在射手的朋友們，在這個節氣裡較容易有莫名的執著，要能控制好自己的情緒、好好溝通，就可以讓事情如期圓滿。

在財運方面，雖然需要一些時間來積極建構，但若是把握時間、打好名氣的基礎，在不久的未來將會為你帶來很不錯的大財。

在感情方面，單身的射手朋友們在這個時節容易不小心捲入三角關係；有對象的射手會有突然被求婚、閃婚的機會；已婚的射手則要小心因小孩、享樂、賭博、散慢、吃醋等因素而爭執。

健康方面，容易有情緒大起大落、抑鬱、心情不穩定的狀況，小心胸悶、坐骨神經痛、耳鼻喉、感冒、喉嚨痛、發炎等情況。

▍摩羯座

事業：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

感情：★★★★★

健康：★★★☆☆

整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽星座落在魔羯的朋友，在春分這個節氣會有不錯的事業運。在事業上會有明確帶財的案件，只要不刻意隱瞞行銷上的盲點，就不會有問題發生。

在財運方面，雖然因案件好壞落差很大，導致錢財大起大落、情緒上會被影響，但也別忽略偏財運或突然來的靈感帶來的小確幸。

在感情方面，單身的魔羯會把重心放在家人身上；有伴侶的魔羯則會跟另一半打得火熱。

在健康方面，要多留意耳鼻喉、肩頸、脖子、小腿、骨頭、長瘤、淋巴、腸胃的不適，也要小心情緒性恐慌，魔羯女容易因心情影響月事不順。

▍水瓶座

事業：★★★☆☆

財運：★★★★☆

感情：★★☆☆☆

健康：★★★☆☆

整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽星座落在水瓶的朋友，春分時節有好的人氣跟外出運、在宗教與教育上也有好的機會，但與合夥人、客戶在事業上會有點狀況；要小心看似光鮮亮麗或對案件描述不清的新朋友所帶來的案子，可能有詐騙或阻礙的現象，事先釐清所有細節才是自保之道。

在財運方面，水瓶座的你這段時間有不錯的全方位財運，雖然有賺錢、但也會有一點小破財，建議可以做些善事來化解破財。

在感情方面，單身水瓶男有機會在新聚會或客戶介紹下遇到還不錯的對象，但要小心介入他人感情；水瓶女則會因工作或是兄弟姊妹朋友介紹，帶來新戀情；有伴侶的水瓶，另一半在春分這段時間會比較強勢，要小心因誤會產生劇烈的爭吵，試著去理解對方的不安，感情才能長久。

在健康方面，水瓶朋友要多留意腸胃、頭部、小腿、神經、喉嚨、耳鼻喉發炎，水瓶女還要特別留意陰道炎、子宮發炎等問題。

▍雙魚座

事業：★★★★★

財運：★★★★★

感情：★★★★★

健康：★★★★☆

整體運勢：★★★★☆

上升或太陽星座落在雙魚的朋友們，春分時節在事業方面仍處於順利賺錢的好運道。

在財運方面，只要心存善念，就容易心想事成。

在感情方面，雙魚朋友在這個節氣中，情感上的控制慾較強。單身的雙魚可以去拜月老，有機會找到合適的對象；而有伴侶的雙魚，另一半會對你很好。

在健康方面，會有睡眠品質不好、憂鬱、恐慌的情形，多留意心血管、耳鼻喉、頭痛、肩頸發炎、肌肉炎等症狀。

(中時新聞網)