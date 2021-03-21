中共中央外事辦主任楊潔箎在中美會談上飆出「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套！」受到全球矚目，大陸網民更是熱情追捧，陸媒製成圖卡在網上瘋傳，眼明手快的商人立即把它製成T恤衫與周邊商品在網上販賣，引起民眾搶購。網上為此也議論紛紛，有人認為這些搶賺「愛國財」商人腦筋動得快，另有人認為假愛國之名的商業行為不可取。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，日前在中美高層戰略對話上的對美方代表的霸氣回應，不僅網路上熱烈傳頌議論，還掀起了一股紅色時尚訂製風。商家瞄準商機，火速推出諸如「中國人不吃這一套」等系列周邊商品，包括T恤、手機殼、帆布包、雨傘等在網店出售，引發一股愛國商品熱潮。

陸媒引述網店店主的話說，18日中美外交高層對話之後，就有不少顧客前來諮詢可否訂製。他們預測，近期這些被稱為「霸氣中國說」產品一定會掀起一股愛國定制新時尚，因此加速趕製火速上架。有不少網友表示：這速度太快了！還有網友表示：已經被種草。

這一系列的「愛國金句」中以楊潔篪在中美會談上「中國人不吃這一套」最受歡迎，其他諸如「美國沒有資格居高臨下同中國說話」，英文版「Stop interfering in China’s internal affairs」(停止干涉中國內政)等字樣，T恤衫價格從人民幣35元至60元(合台幣155元至266元)不等，購物袋則要人民幣50元(合台幣222元)，其他系列商品種類繁多，價格比同類商品貴，網民評論說，「愛國確實得多付點錢」。有些網路賣家也宣稱可以接受訂製，例如手機殼或其他個人化的商品，文字字形與顏色都可以客製化。

大陸網路商家推出接受定製化的網路金句手機殻，趕愛國商品熱潮，大賺愛國財。（圖／微博）

微博的網友指出，這些賣家號稱愛國商人，但部分網友則認為，假愛國之名行商業行為之實並不可取，應該抵制。

除了楊潔箎的金句之外，相關的商器還包括《人民日報》在微博上製作的1901年辛丑合約與2021年美中高層會談對比圖卡，名為「兩個辛丑年對比」，以反映「中國已非當年受西方侵凌的落後國家」。

(中時新聞網)