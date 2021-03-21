新北市長侯友宜到永和國小參加校園植樹誘鳥活動。（王揚傑攝）

今（21日）是國際森林日，新北市長侯友宜上午至永和國小參加校園植樹誘鳥活動，宣布市府響應聯合國「全球兆樹計畫」，推動「計畫型植樹節」10年植樹願景，從今年起每年種下4萬棵樹，至2030年累積植樹40萬株，增加至少200公頃的森林面積，改善新北市的環境。

上午侯友宜、新北市野鳥協會理事長劉秀霞和永和國小學童們一起種下百株原生樹種楊梅和烏來杜鵑，期許明年永和國小百年校慶時，能有更多喜鵲及鳥兒一同在校園內飛舞。

侯友宜表示，新北市府在推動城市永續發展的過程中，積極與全球接軌，大力響應聯合國「全球兆樹計畫」，推廣「計畫型植樹節」，訂下每年栽種4萬株樹苗，10年後增加至少200公頃森林面積，有效減少400公噸排碳量，呼籲各縣市共同響應，一起珍惜生態環境，為地球盡一份心力。

侯友宜說，選擇在校園裡植樹不僅能減碳、綠化環境，更兼具生態環境教育意義，讓植樹、護樹的觀念可以從小在孩子們心中扎根。今天在永和國小種下百株原生樹種，讓校園裡的喜鵲及其他鳥兒有個舒適的家，也期待明年永和國小百年校慶時，大家都能看到杜鵑花盛開，欣賞更多鳥兒在校園裡飛舞的美景。

農業局指出，新北市是全台第一個響應「全球兆樹計畫」的政府機關，而2021國際森林日的主題為「森林復育：通往復甦和福祉之路」，市府也為此訂定植樹願景，未來將與各單位合作持續植樹，讓新北市成為鳥語花香的生態宜居城市。

(中時 )