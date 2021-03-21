美日2+2會談。

美日外交和國防首長16日在東京舉行「2+2」會談，會後雙方的聲明稿中僅強調維持「台灣海峽和平與穩定的重要性」，不過日本共同社今（21）日報導，兩位防長也在會談中提及台灣海峽可能發生突發事態，認為局勢緊張加劇可能導致武力衝突，如果台灣與大陸爆發軍事衝突，屆時美日將密切合作，日本防衛相岸信夫更提出，今後有必要探討日本自衛隊將如何協助前來支援台灣的美軍。

日本共同社報導，根據多名日本政府相關人士透露，16日舉行的美日防長對談中，雙方針對美中之間緊張加劇下，台灣海峽可能發生不測事件的狀況都表達了關切，還確認在台灣與大陸發生軍事衝突之際將密切合作。

據悉，是美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）提議將台灣突發事件列入本次會談議題，不過美方並未在會談中提出具體措施。

日本防衛相岸信夫則在會議中提到飛越台灣海峽中線的共機數量驟增，雙方一致認為局勢緊張加劇，可能會導致武力衝突。

岸信夫更指出，與台灣海峽地理位置較近的日本，和平與穩定將因此受到很大影響，因此認為今後有必要探討，美軍前往支援台灣時，日本自衛隊將能提供何種協助。

另外報導也指出，日本政府內部認為，如果放任台灣突發事態不管，未來恐發展成「對日本直接武力攻擊的重要影響事態」，因此內部正在探討能否發出保護美軍艦及戰機的武器等防護命令。

報導指出，日本向來秉持台灣與大陸透過對話來和平解決問題的立場，現在傳出日本把台灣突發事件作為議題，實屬罕見。

(中時新聞網)