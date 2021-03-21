AZ疫苗已於3月3日抵台，但卻拖了20幾天，預定3月22日才要開始施打，目前只剩3個月的效期，引起各界疑慮。蘇偉碩醫師指出，實驗結果顯示，AZ疫苗最好的施打間隔時間是12周左右，但以台灣拿到的疫苗剩下的效期，已無法如此操作，且施打意願也會受影響；若台灣拿到是有完整6個月效期的疫苗，就有充足時間進行施打，施打意願也不會受影響。

蘇偉碩今(21日)透過連線方式接受《中天新聞》採訪時表示，臨床試驗發現，原本我們認為只要間隔4周，就能達到最好的免疫效益，但最近包括AZ原廠的實驗發現，最好其實要間隔到12周。

蘇偉碩指出，現在進來的這批AZ疫苗，最大的問題在於效期只剩下3個月，所以第一劑打下去，等間隔12周的時候，疫苗可能就已經過期了，因此現在要稍微提早一點，比如間隔八周後施打，但即便如此，疫苗的效期也只剩下4周，如果還有一些接種時間上的影響，可能就會造成過期，或大家心理上比較不能接受。

蘇偉碩認為，若台灣拿到的是正常的疫苗，能有6個月效期進行施打，就完全不會有這個問題，因為在6個月的時間裡，即便因為行政程序耽擱2周到1個月，在8到12周進行施打時，還會剩下2個月甚至3個月的效期，這時候大家打疫苗會很放心，施打意願就不會受到影響。

AZ疫苗效期3個月?蘇偉碩憂:第二劑來不及

(中時新聞網)