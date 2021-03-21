南韓辣媽網紅ohttomom(오또맘)，雖已是一個孩子的媽媽，但憑著甜美臉蛋與170cm高䠷體態在網路上迅速竄紅，IG狂吸90萬名粉絲追蹤。近日她為自創品牌所推出的性感泳裝試穿，在個人社群媒體上曬出一系列照片及影片，令粉絲看得臉紅心跳。

ohttomom穿著風格一向大膽、火辣，也經常透過IG與粉絲們互動分享健身及穿搭心得而受到大批網友喜愛。隨著天氣漸漸回溫，她的自創服飾品牌也趁勢推出性感的比基尼，並在個人IG上分享其他買家，以及自己對著鏡子自拍的試穿結果，只見她穿著一件白色、紅色、黑色公主蓬袖綁帶比基尼，搭配同色系高衩丁字褲與牛仔短褲，她還刻意將褲頭全開，展現凹凸有致的身材及翹臀曲線，完美的身形讓網友們相當驚艷。

Ohttomom試穿到白色比基尼時，還不忘以抖音音樂當背景，對著鏡頭扭腰熱舞，傲人的S曲線令網友看得臉紅心跳，吸引超過2萬人觀看，紛紛留言「這影片會著魔，讓人重複看了好幾次」、「這種比基尼怎麼能不買呢」、「女神別再放火了」、「又不讓人睡覺了」引發話題。

Ohttomom在昨日(3/20)所曬出的泳裝照也不遑多讓，只見她穿著深V細肩帶圖騰泳裝，側身躍出泳池，上圍惹火身材一覽無遺，再度電暈一票網友引發暴動，直呼「要流鼻血了」。

(中時新聞網)