高雄鳳山林姓婦人家門口堆放大量回收物，已影響環境衛生。（高巿府環保局提供／曹明正高雄傳真）

高雄鳳山林姓婦人以資源回收維生，但長期在家中與屋前堆放大量回收物，鄰里受不了向高市府環保局檢舉，環保局近1年半來，取締告發32次，累計已開罰12萬6000元，但林婦無力繳交，就連兒子苦勸，也勸不了。

環保局環保稽查科指出，環保局從108年9月起，依違反《廢棄物清理法》對林婦人告發32次，已裁處28件，罰款從1200元到6000元不等，累計裁罰12萬6000元。由於林婦都沒繳，部分案件已移送行政執行署。

據了解，林婦是清寒家庭，她的兒子透過轉介到清潔隊當臨時人員。對於媽媽的行為，兒子曾透露多次勸阻，也苦勸一直堆東西會造成鄰里困擾，但是林婦依然故我。環保局對此也曾協助林婦尋求醫療機構幫忙，希望能改善。

「實在是受不了了！」鄰里指出，林婦將回收物從家中一路往家門口堆，回收的東西無其不有，堆積如山的樣子，已經是座「垃圾山」，不僅阻礙通行，發出的惡臭更是難聞，尤其孳生蚊蟲、蟑螂，已影響環境衛生。

(中時 )