好萊塢超級巨星莎朗史東(Sharon Stone)，憑藉1992年推出的《第六感追緝令》紅遍全球也因此片被世人認為是「性感」的代名詞，片中交叉換邊翹腳的橋段，堪稱是電影史上最知名場景之一，不過29年後的現在，莎朗史東在自傳中大爆電影圈內幕，包含岔腿的這一幕，是導演說「觀眾看不到」，誘騙她脫掉內褲拍攝，才會在大螢幕上直接露出私密處。

今年63歲的莎朗史東即將推出自傳《The Beauty of Living Twice》，內容非常勁爆，包含揭開29年前《第六感追緝令》的走光疑雲，莎朗史東在片中最有名的那一幕，是穿著白色迷你裙翹腳回答問題，中途大開雙腿換腳，第三點就這樣曝光，她表示會拍那一幕其實非出自個人意願，而是遭到欺騙，當時導演要她脫掉內褲拍攝，她不願意，導演跟製片跟她說戲服是白色的，就算開腿拍到重要部位，也會反光，觀眾什麼都看不到，會以為她有穿內褲，要莎朗史東放心，她因此同意拍攝。

直到影片剪輯製作完成，莎朗史東受邀去看最終完成版，到了現場發現坐滿一大票經紀人、律師等，很多人跟這部片都是沒有關聯的，結果一播出，「那天是我第一次看見我的私密處出現在這個拍攝畫面中」，而長久以來她卻是一直被告知不會露底，莎朗史東在現場暴怒，衝過去賞了導演保羅范赫文一巴掌，接著直接上車走人，並打給經紀人與律師，討論接下來該怎麼處理。

莎朗史東最初是希望禁止這部片上映，她也請律師告知導演這件事，想當然導演一直拒絕提案，雖然律師表示按照美國演員工會規定，導演及製片是不能這樣拍她的，但最終莎朗史東妥協，於是世人看見了這備受爭議的一幕，原因說來無奈，莎朗史東吐露：「我就只是個女演員、一個女人，我能有什麼選擇？」，加上在這件事情上，覺得即使是被誘騙，但演了就是演了，「這個橋段對劇情、對角色都是正確的」，因此最後同意了照這版本播出，但對於莎朗史東的說法，導演卻說她在說謊，因為身為一個女演員，她一定知道脫掉內衣褲在鏡頭前現身，會讓觀眾看到什麼。

(中時新聞網)