童星出身的23歲大陸女星關曉彤，因甜美外型和清純氣質，被封為「國民初戀」，2017年認愛人氣男星鹿晗，一度造成網路癱瘓，話題性十足的她，近日又因為在鏡頭前被迫公開素顏，引起熱議。

關曉彤日前上陸綜《王牌對王牌6》時，清晨被賈玲叫醒，不僅豪邁睡姿遭曝光，真實素顏也在鏡頭前全放送，來不及畫眉毛和口紅的她，臉上脂粉未施，雖然有些黑眼圈，加上沒睡飽的疲累感，不過膚質相當好的她，白淨紅潤無瑕疵，年紀更比平時小了不少，讓網友都看傻了，大讚「素顏真的很漂亮」、「不化妝看起來好嫩好小」、「自然就是美」。

關曉彤素顏減齡不少。(圖／翻攝自新浪娛樂)

關曉彤睡姿被公開。(圖／翻攝自微博)

身高173cm的關曉彤擁有一雙大長腿，常因逆天身材上熱搜，不過之前也曾因素顏拍攝廣告，被指肌膚看來有點蠟黃，黑眼圈更是相當明顯，直呼「感覺精神很差」，對此她也很豁達，直接放出自P黑眼圈的照片，大方笑說：「雙十一熬夜買東西黑眼圈又要加重啦」，高EQ反應受到不少好評。

關曉彤出生藝術世家，4歲就以電視劇《煙海沉浮》出道，父親是影視演員關少曾，祖父是北京琴書大師關學曾，曾榮獲中國曲藝牡丹獎終身成就獎，家世相當顯赫，據悉，她也是滿清貴族瓜爾佳氏後人，而瓜爾佳氏最大的特點，就是專出傾國傾城的美女，之前她還自嘲是「在逃格格」，萌翻網友。

(中時新聞網)