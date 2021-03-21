21日是「國際森林日」，苗栗縣社區大學舉行饒富意義的淨山開學活動，在獅潭鄉鳴鳳山5條古道撿拾12大袋垃圾。（苗栗縣社區大學提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣社區大學21日舉行淨山開學活動，在獅潭鄉鳴鳳山5條古道撿拾12大袋垃圾。（苗栗縣社區大學提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣社區大學因應21日「國際森林日」，舉辦淨山開學活動，前往獅潭鄉鳴鳳山上5條古道，沿途撿拾垃圾、拆除雜亂路條，還給山林潔淨面貌，6個小時共撿拾12大袋垃圾，將請獅潭鄉公所清潔隊協助清運。

苗栗社大主祕戴文祥表示，苗栗社大長年關注山林保育，近年也培訓古道守護志工隊，從事山林古道維護與學習資源調查服務，並且經常辦理學習推廣活動，希望讓更多民眾了解山林保育的重要性，以及古道所具有的多元教育價值，今年起開始也將在每年的國際森林日，舉辦春季班開學活動，彰顯守護鄉土的辦學精神。

21日作團隊與師生志工代表一行40餘人，分獲垃圾袋、鐵夾後出發，從鳴鳳古道上山，接延平古道、綠色古道、龍骨古道，再由楔隘古道下山，沿途撿拾垃圾、拆除不必要的雜亂路條，全程將近6小時，古道志工們也現場說明「無痕山林」的理念，希望大家不是以山林「消費者」的心態上山，而是能夠以「環境公民」的態度愛護山林環境。

戴文祥說，5條古道上總共撿拾了12大袋垃圾，其中鳴鳳、延平、綠色、龍骨等4條古道，垃圾量明顯較過去減少，但楔隘古道入口處的新店溪支流溪谷，又有大量垃圾，志工及學員下到溪谷，撿拾了6大袋垃圾，都以寶特瓶居多，但因現場為水源地，希望大家發揮公德心，別造成汙染。

另發現古道上用來指引路徑的塑膠路條明顯增加，古道志工隊指出，鳴鳳山古道群的路徑相當清楚，目前也有樟之細路的指標牌、里程牌，這些塑膠路條很不必要，既影響景觀也造成山林汙染，希望山友日後到鳴鳳山古道群時，不要再亂綁一通，還給山林自然景致。

(中時 )