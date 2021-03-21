體型壯碩的成年公石虎疑遭路殺，曝屍台中新社街頭。（臉書「貓徑地圖王小明」提供／王文吉台中傳真）

成年公石虎頭部疑有撞擊，下顎骨斷成兩半，疑遭路殺。（臉書「貓徑地圖王小明」提供／王文吉台中傳真）

台中市新社區崑南街路面有長長的剎車痕和疑似血跡，疑遭路殺身亡。（臉書「貓徑地圖王小明」提供／王文吉台中傳真）

疑似遭路殺的成年公石虎，約有5、6公斤，體型壯碩。（臉書「貓徑地圖王小明」提供／王文吉台中傳真）

台中市新社區20日晚間發現成年公石虎曝屍街頭，民眾從皮毛特徵認出是保育類石虎，相關單位到場確認是1隻體型壯碩的成年公石虎，頭部疑有撞擊，下顎骨斷成兩半，路面留有長剎車痕及血跡，疑遭路殺，根據屍體腫脹程度研判死亡至少2天，後續將死亡石虎交由台中市農業局及特生中心處理。

臉書粉絲頁「貓徑地圖王小明」PO文指出，3月20日晚間台灣石虎保育協會接到民眾通報，新社崑南街疑有石虎屍體，由於我離得最近，協會理事通知我去現場，到場發現是1隻很漂亮的成年公石虎，約有5、6公斤，屍體腫脹長蛆，研判死亡至少2天了。

「貓徑地圖王小明」表示，他將死亡石虎移至路面仔細檢查，頭部疑有撞擊，下顎骨斷成兩半，路面有長長的剎車痕和疑似血跡，疑遭路殺，後續將死亡石虎交由台中市政府農業局及特生中心處理。

「貓徑地圖王小明」沉痛表示，新社一直以來都有石虎的路殺記錄，感謝熱心民眾通報，希望鄉親夜晚行車能多加注意，小心慢行，附近狗吠聲不斷，也希望飼主能不要放養家犬。

(中時 )