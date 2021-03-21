「世上無奇不有！」中市7期的夏綠地公園，21日下午竟有人把當公園當馬場在「遛馬」，引起行經路人投以好奇的眼光；附近居民說，7期是中市的高級住宅區，平常遛狗已習以為常，現場竟有人遛馬，難道「有錢就是任性」，未來搞不好還有人遛「草泥馬」、「駱駝」。

民眾指出，台中7期夏綠地公園周遭都是豪宅丶百貨公司，鄰近台中國家歌劇院、台中市政府及市議會。21日下午竟然有男子在公園內蹓馬，附近陪主人閒逛的毛小孩，難得看到「龐然大物」，驚慌之餘不斷狂吠；假日前往逛百貨公司的民眾看到則嘖嘖稱奇。

中市建設局表示，民眾於公園遛大型動是違法行為，根據《台中市園管理自治條例第13條》的14規定「不得攜帶動物，但符合動物保護法第20條及台中市動物保護自治條例第4條」規定者，即觀賞用的寵物惡不在此限。被查獲者可處2000到1萬元罰款。

行經民眾認為，有錢人真好！除可住7期外，還可將坐騎帶到公園蹓躂，搞不好未來還有「草泥馬」、「駱駝」等，就不用大驚小怪。

(中時 )