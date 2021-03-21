「開閩王祖」沈尤王春祭已經有超過300年以上歷史，不曾間斷，王氏宗親16個宗族年年輪流祭祀是其一大特色，21日祭典在安定區舉行，古寶無患子董事長王高榮將先人歷史集結成冊，印製分送。（莊曜聰攝）

數百年來，王姓宗親在台南地區有著其他地方少見的傳統祭典，宗族依照居住地區分為16個「宗柱」，而隨著王、尤、沈三姓氏先民自大陸來台的3尊老祖神像，每年輪流由各宗族供奉，並在農曆二月初十前擇日舉行春季祭典，凝聚宗親後裔情誼，延續先祖千年遺訓與美德，祭典21日在安定區舉行，包括前立法院長王金平、市長黃偉哲等人都到場上香致意，現場相當熱鬧。

台南市長黃偉哲表示，這樣的祭祖儀式很有意義，就算受到疫情的影響，也沒有取消，只是改變型態，在敬拜祖先的過程中，傳達對父母孝順、子女疼愛，延續忠孝、友愛的精神，也顯示出宗親守護傳統的用心，讓人相當敬佩，未來宗親會在社福、獎學金辦理的相關事宜，市政府也將協助與配合，共同做公益。

前立法院長王金平說，開閩王祖的祭典有飲水思源、彰顯孝道的重要精神，延續已久意義深遠，而王氏宗親在各地開枝散葉，全世界已超過9000萬人，已經是第一大姓。

今年祭典輪值換到安定區「油車柱」，主辦的古寶無患子董事長王高榮表示，「開閩王祖」王審知是五代十國時閩國的開國君主，對福建當地的經濟文化貢獻良多，也是王氏祖先，為讓年輕人明白宗族1000多年來的遷徙史，他之前回到大陸福建尋根，收集相關史料、祭儀集結成書，還仿造出閩國時期流通的「永隆」、「天德」通寶錢幣，昨日祭典也展示供宗親參觀。

王氏宗親16宗柱分布於善化、西港、安定、安南、將軍、七股等地，依聚落不同分為油車、六塊寮、中崙、本淵寮、龍山、公親、青鯤鯓、青草崙、草湖寮、土城、西港、安定、蘇厝、善化、茄拔、港口處，明年祭典將由六塊寮柱主辦。

(中時 )